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Российская «Ронда» Ирина Алексиева готовится к дебюту в UFC в этом году

7 апреля, 2023
Boleslava Sokolova

Ultimate Fighting Championship, как известно, является визитной карточкой некоторых из самых захватывающих бойцов в мире смешанных единоборств. Продвижение изменило спорт во многих отношениях, от правил до того, как он продается. Одна из самых больших звезд, вышедших из UFC, Ронда Роузи.

Русский Она дебютировала в UFC в 2013 году. Мир знал Русский За ее навыки в дзюдо и ее доминирующее выступление в легчайшем весе. Русский Он покинул UFC в 2016 году после двух поражений подряд от Аманда Нуньес И Холли Холм. Теперь еще одна дзюдоистка собирается оставить свой след в UFC.

«Русская Ронда» присоединяется к UFC

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Ирина Алексеева Это 32-летний российский боец. Она присоединилась к ростеру UFC в августе 2022 года после ухода из Bellator. АлексееваПредстоящий поединок UFC на Fight Night 223 станет ее первым появлением в клетке промоушена. столкнется Стефани Эггер В бою в супертяжелом весе фанаты рады видеть, что она может показать.

Стефани Эггер Он известный боец ​​ММА, который 5 раз дрался за UFC. Она является рекордсменкой профессионального бокса по смешанным единоборствам с 8 победами и 3 поражениями. Она даже выиграла «Выступление вечера» за победу над ней. Джессика Роуз Кларк в 2022 году.

АлексееваЕе подписание контракта с UFC является свидетельством ее способностей, и фанаты рады видеть, как она принимает новые вызовы в легчайшем весе промоушена.

Подробнее об Ирине Алексеевой

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Ирина Алексеева Он завоевал множество серебряных и золотых медалей в соревнованиях по дзюдо и самбо. Она также несколько раз становилась «чемпионом по вложенным единоборствам», демонстрируя свою универсальность в различных видах единоборств. Однажды она дралась за Bellator, выиграв у нее единогласным решением судей. Стефани Пейдж в октябре 2021 года.

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Несмотря на ее впечатляющий дебют, никто не знает, почему она покинула Bellator после всего лишь одного выступления. АлексееваЗа свои навыки дзюдо она получила прозвище «Русская Ронда». Это свидетельствует о его доминировании. Ронда Роузи Посмотреть один раз в том же подразделении.

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но, Алексеева Она уже начала делать себе имя, и фанаты жаждут увидеть, чего она может добиться в UFC. Любители спорта ждут с нетерпением Ирина АлексееваДебют в предстоящем UFC. Обладая впечатляющим опытом участия в соревнованиях по дзюдо и самбо, у нее есть все шансы стать сильным игроком в легчайшем весе.

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