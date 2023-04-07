Российская «Ронда» Ирина Алексиева готовится к дебюту в UFC в этом году

Ultimate Fighting Championship, как известно, является визитной карточкой некоторых из самых захватывающих бойцов в мире смешанных единоборств. Продвижение изменило спорт во многих отношениях, от правил до того, как он продается. Одна из самых больших звезд, вышедших из UFC, Ронда Роузи.

Русский Она дебютировала в UFC в 2013 году. Мир знал Русский За ее навыки в дзюдо и ее доминирующее выступление в легчайшем весе. Русский Он покинул UFC в 2016 году после двух поражений подряд от Аманда Нуньес И Холли Холм. Теперь еще одна дзюдоистка собирается оставить свой след в UFC.

«Русская Ронда» присоединяется к UFC

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Ирина Алексеева Это 32-летний российский боец. Она присоединилась к ростеру UFC в августе 2022 года после ухода из Bellator. АлексееваПредстоящий поединок UFC на Fight Night 223 станет ее первым появлением в клетке промоушена. столкнется Стефани Эггер В бою в супертяжелом весе фанаты рады видеть, что она может показать.

Стефани Эггер Он известный боец ​​ММА, который 5 раз дрался за UFC. Она является рекордсменкой профессионального бокса по смешанным единоборствам с 8 победами и 3 поражениями. Она даже выиграла «Выступление вечера» за победу над ней. Джессика Роуз Кларк в 2022 году.

АлексееваЕе подписание контракта с UFC является свидетельством ее способностей, и фанаты рады видеть, как она принимает новые вызовы в легчайшем весе промоушена.

Подробнее об Ирине Алексеевой

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Ирина Алексеева Он завоевал множество серебряных и золотых медалей в соревнованиях по дзюдо и самбо. Она также несколько раз становилась «чемпионом по вложенным единоборствам», демонстрируя свою универсальность в различных видах единоборств. Однажды она дралась за Bellator, выиграв у нее единогласным решением судей. Стефани Пейдж в октябре 2021 года.

Несмотря на ее впечатляющий дебют, никто не знает, почему она покинула Bellator после всего лишь одного выступления. АлексееваЗа свои навыки дзюдо она получила прозвище «Русская Ронда». Это свидетельствует о его доминировании. Ронда Роузи Посмотреть один раз в том же подразделении.

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но, Алексеева Она уже начала делать себе имя, и фанаты жаждут увидеть, чего она может добиться в UFC. Любители спорта ждут с нетерпением Ирина АлексееваДебют в предстоящем UFC. Обладая впечатляющим опытом участия в соревнованиях по дзюдо и самбо, у нее есть все шансы стать сильным игроком в легчайшем весе.