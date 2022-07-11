Российская Система назначает нового генерального директора и не рекомендует дивиденды за 2021 г.

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МОСКВА (Рейтер) — Российская Группа Система сообщила в понедельник, что назначила Таджира Ситдикова своим новым исполнительным директором, заменив Владимира Чиракова, который занимал эту должность чуть более двух лет.

В заявлении Системы после внеочередного общего собрания акционеров и ее совета директоров, рекомендовавшего не выплачивать дивиденды за 2021 год, Чираков теперь сосредоточится на своих собственных проектах и ​​войдет в советы директоров ряда портфельных компаний Системы.

Ситдеков был управляющим партнером и отвечал за проекты АФК «Система» в различных секторах, включая здравоохранение и фармацевтику. Чираков занимает должность генерального директора с апреля 2020 года.

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Российский миллиардер Владимир Евтученков в апреле отказался от формального контроля над группой «Система», которую он основал три десятилетия назад, передав 10% акций своему сыну после того, как Великобритания ввела санкции против России из-за Украины.

«Система», чей бизнес охватывает телекоммуникации, технологии, финансовые услуги, розничную торговлю, бумагу, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги, тогда заявила, что санкции против Евтушникова носят личный характер и не касаются его компаний.

В понедельник компания заявила, что приняла решение провести годовое общее собрание акционеров 12 августа путем заочного голосования и рекомендовала пропустить выплату дивидендов за 2021 год «в свете сохраняющейся высокой волатильности рынка и необходимости уделять первоочередное внимание финансовой устойчивости и ликвидности компании».

Совет директоров избрал своим председателем Анну Белову, занявшую исполняющую обязанности после ухода Владимира Евтушникова в апреле. Она была его заместителем.

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж: Эмилия Ситхоул Матарис

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