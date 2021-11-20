Российская стыковка с Международной космической станцией

В четверг, через восемь дней после запуска с российского космического объекта в Казахстане, российский лабораторный аппарат с длительным опозданием пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Беспилотный 20-тонный 13-метровый модуль Nauka (Science), также известный как Многоцелевой лабораторный модуль (MLM), состыковался с Международной космической станцией после долгого и временами неуверенного полета.

Европейское космическое агентство (ESA) заявило, что вскоре после запуска 21 июля с российского космодрома Байконур в Казахстане в модуле были развернуты солнечные панели и антенны, как и планировалось. Но вскоре после этого из Российского центра управления полетами в Москве заявили, что аппарат не получил надлежащих автоматизированных команд данных и не смог завершить первоначальный ожог для поднятия орбиты.

Европейское космическое агентство заявляет, что авиационные инженеры провели неделю, выполняя критические испытания тяги и корректируя орбиты модуля, который предназначен для автоматического сближения с Международной космической станцией с использованием собственных двигателей.

За запуском аппарата следило Европейское космическое агентство с роботизированной рукой, разработанной агентством.

Турбулентный полет на орбитальную космическую станцию ​​произошел после многих лет проблем с удалением аппарата с Земли. Спроектированный так, чтобы предоставить больше места для научных экспериментов и места для экипажа, «Наука» изначально планировалось поднять в 2007 году, но неоднократно откладывался из-за технических проблем. В топливной системе было обнаружено загрязнение, что привело к длительной и дорогостоящей замене, а также в других системах, которые подверглись модернизации или ремонту.

«Наука» теперь является первым новым модулем на российской части станции с 2010 года. Российские члены экипажа станции выполнили два выхода в открытый космос, чтобы соединить кабели в рамках подготовки к новому прибытию. В понедельник один из старых российских блоков, выход в открытый космос, был отсоединен от космической станции, чтобы освободить место для нового блока.

Для подготовки нового блока к работе потребуется несколько операций, в том числе 11 выходов в открытый космос, которые начнутся в сентябре.

Некоторая информация для этого отчета поступила от Associated Press и Reuters.