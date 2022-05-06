Российская сфера услуг сократилась в апреле из-за влияния санкций на ИГУ

Коммерческий опрос показал в пятницу, что активность российского сектора услуг сократилась в апреле второй месяц подряд из-за слабого клиентского спроса и снижения новых заказов из-за влияния санкций на покупательную способность клиентов.

Глобальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P вырос до 44,5 в апреле с 38,1 в предыдущем месяце, самого низкого уровня с мая 2020 года, но остался ниже отметки 50, которая отделяет рост от сокращения.

Компании сообщают о снижении найма пятый месяц подряд, поскольку они пытаются сократить расходы, а также выражают более пессимистичный взгляд на перспективы на предстоящий год.

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«Неподтвержденные данные свидетельствуют о том, что негативные настроения связаны с санкциями и слабым потребительским спросом. Несмотря на то, что он менее пессимистичен, чем в марте, показатель доверия был отрицательным только во второй раз с мая 2020 года», — говорится в отчете PMI.

Российские поставщики услуг зафиксировали седьмой месяц подряд падение новых заказов, в то время как новые экспортные заказы также упали.

Бремя затрат продолжало значительно расти в апреле, и российские поставщики услуг сообщили об увеличении платы за производство, которая росла вторыми по темпам с момента начала сбора данных в октябре 2001 года.

Родственный опрос ранее на этой неделе показал, что активность в обрабатывающей промышленности России сократилась третий месяц подряд в апреле из-за снижения производства и занятости, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

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Об этом сообщает Рейтер.

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