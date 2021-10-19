Российская съемочная группа возвращается на Землю после исторического полета на Международную космическую станцию ​​The Badger Herald

Отмечено 17 октября Первая в истории съемочная группа вернулась на Землю, чтобы снимать фильм в космосе.

Экипаж российского флота начал полет на корабле “Союз МС-19” 5 октября. космонавт и летчик Сопровождали Антона Шкаплерова актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Около двух недель они снимали кадры своего нового фильма «соревнованиеБольшинство из них находится на российской стороне Международной космической станции. Некоторые сцены были также сняты на американской стороне, в первую очередь в купол.

Акбар рассказывает о предстоящих сериалах, документальных фильмах и фильмах на мероприятии TUDUM на NetflixNetflix пошел по стопам DC, PlayStation и Comic-Con в субботу на виртуальном фан-мероприятии, чтобы объявить о названиях, ожидаемых для читает…

Фильм о докторе, которого отправили в срочную миссию на Международную космическую станцию ​​для лечения космонавта, перенесшего сердечный приступ. Пересильд будет играть Доктора, также появится несколько других астронавтов и астронавтов.

Этот полет знаменует собой победу России в этой последней космической гонке, победив Тома Круза – при поддержке НАСА и SpaceX – который должен был снять новый фильм на борту Международной космической станции в ближайшие месяцы. Русская группа вверх подтолкнуть запуск вперед Победить Тома Круза в космосе, но его полет был отложен до начала 2022 года.

Культурное влияние «Шан-Чи и легенда о десяти кольцах», который появляется как первый азиатский супергерой в MCU.Предупреждение – в этой статье могут быть спойлеры к фильму «Шан-Чи и легенда о десяти кольцах». читает…

Полет Пересильда и Шипенко происходит в то время, когда коммерческие космические полеты становятся все более обычным явлением в нашем обществе. Буквально в прошлую среду Уильям Шатнер – самый известный по роли капитана Кирка в “Звездный путь, “- стал Самый крупный человек, побывавший в космосе В возрасте 90 лет на борту космического корабля Blue Origin.

Фильм снимался не полностью в космосе. Но, тем не менее, с 30-40 минутами экранного времени в космосе, фильм представляет собой поворотный момент в новой эре кинопроизводства, разрушая барьеры, которые казались непостижимыми всего несколько лет назад.

Студенты UW Fine Arts собирают совместную художественную галерею на State StreetДва студента Университета Висконсина создают свою собственную совместную галерею после объявления о том, что они получили степень бакалавра изящных искусств в университете. читает…

Экипаж не был на одном шаттле. Вместо этого они возвращаются в капсуле «Союз МС-18», пилотируемой космонавтом Олегом Новицким, оставляя МС-19 на якоре на Международной космической станции для повторного входа в атмосферу. они приземлились в Казахская степь Только в полночь в воскресенье.