Российская съемочная группа возвращается со съемок космической станции

20 метров, ребята. покажи себя. Посадка подтверждена. Посадка была подтверждена в 23:35 по восточному времени, в 0:35 по восточному времени. 10:35 по казахстанскому времени. Олег Новицкий возвращается домой после 191 дня пребывания в космосе, а 12-дневная работа Пересильда и Шипенко над фильмом закончилась. Продюсер и режиссер Клим Шпенко покинул «Союз». “Ты в порядке?” И вот из корабля «Союз» вышла российская актриса Юлия Пересильд. После нескольких минут купания на солнышке воскресным утром их вскоре повели в соседнюю надувную медицинскую палатку, чтобы они вышли из своих входных и входных костюмов «Сокол» и облачились в более удобную одежду. Юлия Пересильд, российская актриса, получила букет цветов. Вскоре они будут доставлены на трех российских вертолетах Ми-8 в Караганду, Казахстан.