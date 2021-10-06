Российская съемочная группа готовится снять первый исторический фильм в космосе

Впервые в истории Россия готовится запустить в космос актера и кинорежиссера для создания художественного фильма на орбите – проект, который глава космонавтики страны приветствовал как возможность поднять авторитет российской космической программы. Во вторник на российском космическом корабле «Союз» режиссер Клим Шипенко вылетит на Международную космическую станцию ​​вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, ветераном трех космических полетов. После 12 дней пребывания в космическом фокусе Пересильд и Клименко вернутся на Землю с другим российским космонавтом. Экипаж планирует снять отрывки из нового фильма под названием «Вызов» о хирурге, которого призвали на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, который, выступая на пресс-конференции на российском космодроме в Байконуре, Казахстан, Пересильд признал подготовку. так как миссия была напряженной, но описывала ее как возможность. Не повторялась за всю жизнь. «Это чудо, невероятная возможность», – сказала она. «Мы много работали и очень устали, хотя сохраняем хорошее настроение и улыбаемся», – сказал 37-летний актер. «Это было сложно психологически, физически и морально. Но я думаю, что как только цель будет достигнута, все будет казаться не таким уж сложным, и мы будем вспоминать об этом с улыбкой». Пересильд сказала, что ей было сложно адаптироваться к строгой дисциплине и строгим требованиям, предъявляемым во время тренировок. «Здесь, на Байконуре, мы со всеми подружились и согрели всех», – сказала она. «Но вначале было очень сложно, когда у вас не было много вариантов: просто идти, бегать, идти быстрее, продолжать, продолжать. Это было нелегко для нас и было совершенно неожиданно, но мы пошли Она сказала, что узнала о конструкции и управлении космическим кораблем. Самым сложным была подготовка к поездке. «Честно говоря, для меня это было нелегко», – сказала она. «Первые две недели я училась до четырех. утром каждую ночь. Есть много сокращений, и если вы не выучите их все, вы больше ничего не поймете ». Больше всего Пересильду понравился имитационный полет в невесомости, когда самолет входит в крутой спуск. нырнуть, чтобы позволить тем, кто находится внутри, примерно на 20 секунд в условиях невесомости. Понимание того, что невесомость на орбите может быть совсем другой, добавила она, готовясь к своему первому утру на орбите, некоторые утра могут быть тяжелыми, даже на Земле. «Мы много думали. об этом, и космонавты поделились некоторыми жизненными уловками », – сказала она. 38-летний Шипенко снял несколько коммерчески успешных фильмов, в том числе« Холоп »(« Подавать »), рекордный по кассовым сборам фильм 2019 года в России. и сказал: «Конечно, мы не могли много сделать с первого раза, иногда и с третьего раза, но это нормально». Один из предыдущих фильмов Шипенко, «Салют-7», сказал правду. рассказ о сложной миссии 1985 года, в которой советские космонавты отправили возродить заброшенную космическую станцию. Он описал курс, который продолжался. Четыре месяца как очень напряженные, добавив, что, несмотря на Хотя она не превратила его и Пересильд в профессиональных астронавтов, она подготовила их к этой задаче. Шипенко сказал, что он счастлив быть первым режиссером в космосе и стремится экспериментировать с освещением, настройками камеры и другими техническими аспектами. Оказавшись на космической станции, Шипенко сказал, что наденет футболку, которую всегда носит, когда приступает к съемкам нового фильма. Шкаплеров настаивал на том, что его товарищи-артисты были полностью готовы к поездке после быстрой тренировки. Раньше ни у кого не было такого опыта: готовить к космическому полету людей, абсолютно не имеющих отношения к космической программе », – сказал он, добавив, что в будущем может оказаться полезным, если потребуется срочно отправить на орбиту внешнего эксперта. Дмитрий Рогозин, глава российской космической компании Роскосмос, является главной движущей силой проекта. Рогозин охарактеризовал производство первого в мире художественного фильма в космосе как возможность поднять положение нации в космосе. «Фильмы давно стали популярными. мощный пропагандистский инструмент », – сказал он в июне, отметив, что новый фильм поможет противостоять тому, что он назвал попытками Запада« унизить »космическую программу России. Некоторые российские СМИ подвергли этот план сомнению, и в космической программе России высказывается определенный скептицизм. а также с Сергеем Крикалевым, ветераном советских и российских космических программ, который совершил шесть космических полетов, с его должности директора пилотируемых миссий Роскосмоса в июне после того, что сделали некоторые россияне. Крикалёва через несколько дней восстановили в должности режиссёра, видимо, из-за Вмешательство его высокопоставленных сторонников. Воздержитесь от публичных комментариев к проекту, российская часть МКС намного менее просторна по сравнению с американской, что оставляет мало места для кинопроизводства. Он был расширен в июле после прибытия долгожданного нового лабораторного блока, Наука, который еще не полностью интегрирован в станцию, и как только они прибудут на космическую станцию ​​во вторник, трое вновь прибывших присоединятся к Томасу Песке из Томас. Европейское космическое агентство; Астронавты НАСА Марк Ванди Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур; Аки Хошид из Японского агентства аэрокосмических исследований; космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров. Планы кинопроизводства отрывочны, но Шипенко сказал, что Шкаплеров, Новицкий и Дубров сыграют роли в новом фильме. Новицки, которому предстоит сыграть в фильме роль больного астронавта, займет место капитана в капсуле “Союз”, чтобы доставить экипаж на Землю 17 октября.

Впервые в истории Россия готовится запустить в космос актера и кинорежиссера для создания художественного фильма на орбите – проект, который глава космонавтики страны приветствовал как возможность поднять авторитет российской космической программы. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся во вторник на Международную космическую станцию ​​на борту российского космического корабля “Союз” с космонавтом Антоном Шкаплеровым, ветераном трех космических полетов. После 12 дней пребывания в космическом фокусе Пересильд и Клименко вернутся на Землю с другим российским космонавтом. Экипаж планирует снять отрывки из нового фильма «Вызов» о хирурге, которого вызывают на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, страдающего сердечным заболеванием. Выступая на пресс-конференции на российском космодроме в Байконуре, Казахстан, Пересильд признал, что подготовка к миссии была трудной, но назвал ее уникальной возможностью. «Это чудо, невероятная возможность», – сказала она. «Мы много работали и очень устали, хотя сохраняем хорошее настроение и улыбаемся», – сказал 37-летний актер. «Это было психологически, физически и морально сложно. Но я верю, что когда мы достигнем цели, все будет казаться несложным, и мы будем вспоминать об этом с улыбкой». Пересильд рассказала, что ей было сложно адаптироваться к строгой дисциплине и строгим требованиям, предъявляемым во время тренировок. «Здесь, на Байконуре, мы со всеми подружились и согрели всех», – сказала она. “Но вначале было очень сложно, когда у вас не было много вариантов: просто идти, бегать, идти быстрее, продолжать идти, продолжать идти. Это было нелегко для нас и было совершенно неожиданно, но мы пошли через он-она “. Она сказала, что изучение конструкции и управления космическим кораблем было самой сложной частью подготовки к полету. READ Два российских астронавта готовятся к выходу в открытый космос у Международной космической станции 2 июня. «Честно говоря, мне было нелегко», – сказала она. «Первые две недели я изучал это до 4 часов утра каждую ночь. Есть много ярлыков, и если вы не выучите их все, вы больше ничего не поймете после этого». Часть тренировки, которая понравилась Пересильду больше всего, была имитацией полета в невесомости, в которой самолет совершает очень крутое пикирование, чтобы позволить тем, кто находится внутри, провести около 20 секунд в невесомости. Она добавила, что знает, что невесомость на орбите может быть совсем другой, и готовится к своему первому утру на орбите. «Иногда утро может быть тяжелым, даже на полу», – сказала она. «Мы много думали об этом, и космонавты поделились некоторыми жизненными хитростями». 38-летний Шипенко снял несколько коммерчески успешных фильмов, в том числе «Холоп» («Крепостной»), фильм 2019 года, который установил рекорд по кассовым сборам в России. Он также охарактеризовал обучение как сложное. «Конечно, мы не могли многое сделать с первого раза, иногда с третьего, но это нормально, – сказал он. Один из предыдущих фильмов Шипенко, «Салют-7», рассказывал правдивую историю сложной миссии 1985 года советских космонавтов, отправленных для восстановления заброшенной космической станции. Он охарактеризовал четырехмесячный курс как очень интенсивный, добавив, что, хотя он и не превратил его и Пересильда в профессиональных астронавтов, они хорошо подготовились к миссии. Шипенко сказал, что он счастлив быть первым режиссером в космосе и стремится экспериментировать с освещением, настройками камеры и другими техническими аспектами. Оказавшись на космической станции, Шипенко сказал, что наденет футболку, которую всегда носит, когда приступает к съемкам нового фильма. Шкаплеров настаивал на том, что его товарищи-артисты были полностью готовы к поездке после быстрой тренировки. READ Предыдущие страницы с 17 по 19 марта 2021 г. «Раньше ни у кого не было такого опыта: готовить людей, абсолютно не имеющих отношения к космической программе, к космическому полету», – сказал он, добавив, что в будущем это может быть полезно, если потребуется срочно отправить внешнего эксперта в космос. орбита. . Дмитрий Рогозин, глава российской космической компании Роскосмос, был главной движущей силой этого проекта. Рогозин назвал создание первого в мире художественного фильма в космосе возможностью поднять положение нации в космосе. «Фильмы давно стали мощным инструментом пропаганды», – сказал он в июне, утверждая, что новый фильм поможет противостоять тому, что он назвал попытками Запада «унизить» российскую космическую программу. Некоторые российские СМИ скептически отнеслись к этому плану, и некоторый скептицизм был высказан и в отношении российской космической программы. Сергей Крикалев, ветеран отмеченных наградами советских и российских космических программ, совершивший шесть космических полетов, был уволен с должности директора пилотируемых миссий Роскосмоса в июне после того, что некоторые российские СМИ назвали его резкой критикой проекта создания фильма. Крикалёв был восстановлен в должности директора всего через несколько дней, видимо, из-за вмешательства его высокопоставленных сторонников. Он отказался публично комментировать проект. Российская часть МКС менее просторная по сравнению с американской, что оставляет мало места для кинопроизводства. Он был расширен в июле после прибытия новой долгожданной лабораторной установки «Наука», которая еще не была полностью интегрирована в станцию. По прибытии на космическую станцию ​​во вторник трое новичков присоединятся к Томасу Песке из ЕКА. Астронавты НАСА Марк Ванди Хе, Шейн Кимбро и Меган Макартур; Аки Хошид из Японского агентства аэрокосмических исследований; Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров. Планы кинопроизводства отрывочны, но Шпенко сказал, что Шкаплеров, Новицкий и Дубров сыграют роли в новом фильме. Новицки, которому предстоит сыграть в фильме роль больного астронавта, займет место капитана в капсуле “Союз”, чтобы доставить экипаж на Землю 17 октября.