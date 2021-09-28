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Российская съемочная группа готовится к запуску на МКС на следующей неделе

28 сентября, 2021
Muhammad

Мы всего в неделе от взлета российской съемочной группы на Международную космическую станцию.

Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров вылетят в сторону орбитальной лаборатории на борту российского космического корабля “Союз” в следующий вторник (5 октября). Если все пойдет по плану, трио отправится с космодрома Байконур в Казахстане до 5 утра по восточному времени (09:00 по Гринвичу).

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