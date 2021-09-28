Российская съемочная группа готовится к запуску на МКС на следующей неделе

Мы всего в неделе от взлета российской съемочной группы на Международную космическую станцию.

Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров вылетят в сторону орбитальной лаборатории на борту российского космического корабля “Союз” в следующий вторник (5 октября). Если все пойдет по плану, трио отправится с космодрома Байконур в Казахстане до 5 утра по восточному времени (09:00 по Гринвичу).

На станции Шипенко и Пересильд будут снимать отрывок из фильма «Вызов», совместного производства московской киностудии «Желтое, черное и белое», Первого канала и Роскосмоса.

Космический корабль Союз: основа космической программы России

Шипенко и Пересильд вернутся на Землю 17 октября на другом корабле «Союз» вместе с космонавтом Олегом Новицким, который живет на космической станции с апреля. Однако Шкаплеров останется на орбите надолго.

Предстоящая миссия – первая из нескольких, запланированных для отправки на станцию ​​непрофессиональных астронавтов в течение следующих нескольких месяцев. В декабре японский миллиардер Юсаку Маэдзава, видеопродюсер Юдзу Хирано и астронавт Александр Мисуркин отправятся на борт корабля “Союз” в рейс, заказанный Space Adventures в Вирджинии. Подобно Шипенко и Персильд, Маэдзава и Хирано проведут на орбите 12 дней.

Затем, в конце февраля, миссия Axiom Space Axiom Space отправит четырех человек на станцию ​​на борту капсулы SpaceX Crew Dragon. Трое из них платят клиентам; Четвертый – бывший астронавт НАСА Майкл Лопес Алегрия, сотрудник Axiom, который возглавит миссию.

Эти предстоящие полеты последовали за первым частным полетом всего экипажа на околоземную орбиту – миссией SpaceX Inspiration4, в ходе которой Джаред Исакман, Хейли Арсено, Сиан Проктор и Крис Сембровски оказались на борту Crew Dragon.

Inspiration 4, заказанный и заказанный Исаакманом, основателем и генеральным директором Shift4 Payments, не встретил Международную космическую станцию. Crew Dragon в течение трех дней в одиночку облетал Землю, пролетая над орбитальной лабораторией, а затем 18 сентября приземлился у берегов Флориды.

Майк Уолл является автором “За рубежКнига (Great Grand Publishing House, 2018; иллюстрация Карла Тейта), книга о поисках инопланетян. Следуйте за ним в Твиттере Встраивать твит. Следуйте за нами на Twitter Встраивать твит или Facebook.