entertainment

Российская съемочная группа отправилась на съемки первого фильма в космос

6 октября, 2021
Muhammad

Российская актриса и режиссер вылетели во вторник на Международную космическую станцию ​​в исторической попытке выиграть у Соединенных Штатов съемку первого фильма на орбите. Российская команда намерена превзойти голливудский проект, объявленный в прошлом году звездой «Миссия невыполнима» Томом Крузом вместе с НАСА и SpaceX Илоном Маском. 37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний кинорежиссер Клим Шипенко вылетели с зафрахтованного Россией космодрома Байконур на территории бывшего советского Казахстана в 08:55 по Гринвичу, стыковка запланирована на 1212 по Гринвичу. «Начинайте по плану», – сообщил в Twitter глава космического агентства Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Съемочная группа под руководством ветерана-космонавта Антона Шкаплерова совершит 12-дневный полет на Международную космическую станцию ​​на борту космического корабля “Союз МС-19”, чтобы снять сцены этого испытания. В прямом эфире российского телевидения был показан восходящий космический корабль “Союз” …

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