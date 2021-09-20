Российская съемочная группа прибывает на Международную космическую станцию ​​раньше Тома Круза; Анонсирование запуска 5 октября

Россия в очередной раз обогнала Соединенные Штаты в космической гонке, причем первые, вероятно, станут первой страной, снявшей фильм в космосе. По сообщениям СМИ, российское космическое агентство Роскосмос прибудет на Международную космическую станцию ​​(МКС) раньше голливудской звезды Тома Круза, у которого тоже были планы на это. Хотя амбициозное кинематографическое сотрудничество Круза с SpaceX и NASA еще не запланировано, русские почти готовы к запуску в следующем месяце.

Выиграй космическую гонку

Согласно сообщению Screen Rant, российская съемочная группа фильма «Вызов» отправится на Международную космическую станцию ​​5 октября. Фильм с российской актрисой Юлией Пересильд снимается в течение 12 дней, режиссер Клим Шипенко. космическая станция. По сообщениям СМИ, съемочная группа фильма готовилась в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Москве уже больше года и получила разрешение на полет 16 сентября.

Стоит отметить, что Задание невыполнимо Предстоящий звездный проект получил поддержку NASA и SpaceX для Илона Маска, а режиссером фильма будет грань будущего Режиссер Дуг Лайман. Хотя у этого сотрудничества есть некоторый скептицизм и нет графика съемок, в сентябре прошлого года было объявлено, что Круз и режиссер Лайман забронировали полет на ракете SpaceX, направлявшейся на Международную космическую станцию ​​в октябре 2021 года.

Кроме того, Universal Studios еще не утвердила минимальный бюджет проекта в 200 миллионов долларов, сообщает Screen Rant. Тем временем Круз провел переговоры с экипажем недавно завершившейся миссии Inspiration4 перед своим личным визитом в космос.

Превью от команды Inspiration4

Том Круз связался с экипажем четырех астронавтов Inspiration4 после того, как команда упала после успешной трехдневной орбитальной миссии. Актер поделился призывом к подробному предварительному просмотру космических путешествий с членами экипажа, которые вращались вокруг Земли на высоте более 360 миль над ней, и сообщил об этом через официальный аккаунт миссии в Твиттере. Кроме того, аккаунт Inspiration4 в Твиттере пригласил Круза с твитом, в котором говорилось: «Маверик, ты можешь быть нашей будкой в ​​любое время».

(Фото: AP)