Российская съемочная группа прибыла на космическую станцию: свежие новости

Как актриса г-жа Пересильд исполнила около 70 ролей на экране, а российские кинематографические издания включили ее в десятку лучших актрис в возрасте до 35 лет. Возможно, наибольшую известность среди российских кинозрителей она получила благодаря фильму «Битва за Севастополь» (2015), в котором она сыграла Людмилу Павличенко, самого опасного снайпера Красной Армии во время Второй мировой войны.

Но одной ее славы было недостаточно, чтобы обеспечить ей место на орбите: она была выбрана для полета из почти 3000 участников в ходе двухэтапного процесса отбора, который включал тесты на креативность и строгую проверку физической и медицинской пригодности.

Какой фильм снимают на космической станции?

Название фильма – «Вызов», и он повествует о хирурге, которого играет миссис Пересильд, который отправляется в экстренный полет на космическую станцию, чтобы спасти жизнь больного астронавта. Были объявлены некоторые другие подробности о сюжете или съемках на борту станции, хотя во вторник НАСА заявило, что г-н Новицки, один из российских космонавтов, находящихся в настоящее время на борту, будет играть больного астронавта.

Роб Навиас, представитель НАСА, сказал в прямом эфире, что экипаж, используя камеры, установленные на борту капсулы и на космической станции, начал снимать сцены для фильма, когда космический корабль приближался к заставе.

Зачем снимают фильм на орбите?

Для The Challenge кинематографическое повествование может разрушить символику съемок фильма в космосе. Производство – совместный проект Роскосмоса. Первый канал, желтый, черный и белый, Российская киностудия.

Как и многие другие специальные миссии в космос в наши дни, Первый канал и Роскосмос надеются, что фильм докажет зрителям, что космос предназначен не только для правительственных астронавтов. Первый канал сообщил на своем сайте, что одна из основных задач постановки – показать, что «космические полеты постепенно становятся доступными не только профессионалам, но и широкому кругу заинтересованных лиц».

Г-н Рогозин, глава Российского космического агентства, выразил надежду, что миссия приведет к “поистине серьезному произведению искусства и совершенно новому развитию космических технологий”, чтобы привлечь молодые таланты в космическую программу России.