Российская съемочная группа приземлилась на Земле после съемок в космосе

Проведя около 12 дней на Международной космической станции, российский актер и режиссер благополучно приземлился, как и было запланировано, в степях Казахстана.

Юлия Пересильд и Клим Шпенко снимали сцены на орбите для соревнование. Они вылетели с зафрахтованного Россией космодрона Байконур в Казахстане в начале этого месяца и отправились на Международную космическую станцию ​​с космонавтом-ветераном Антоном Шкаплеровым. Космонавт Олег Новицкий вернул экипаж на Землю. “Десантный пилотируемый корабль” Союз МС-18 “стоит вертикально и безопасно. Экипаж доволен!” – написало в Твиттере Роскосмос.

Фильм вращается вокруг хирурга, которого отправляют на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Скаплеров и два других российских космонавта, как говорят, сыграли эпизодические роли в фильме. В фильме также появится экипаж, приземляющийся на твердую землю, Константин Эрнст, сопродюсер фильма. соревнование Она сказала.

Пересильд, который был выбран из 3000 индивидуальных заявок на роль, сказал, что это было психологически, физически и эмоционально сложно. «Но я думаю, что когда мы достигнем своей цели, не все вызовы будут выглядеть так плохо», – добавил он.

Оглядываясь назад, можно сказать, что с прибытием космического корабля «Союз МС-19» Россия, вероятно, обгонит США в гонке за первый фильм, снятый в космосе. В прошлом году глава НАСА сообщил, что Том Круз ведет переговоры с агентством и SpaceX Илона Маска о съемках фильма в космосе. «Нам нужны популярные СМИ, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых воплотить в жизнь амбициозные планы НАСА», – написал в Твиттере Джим Бриденстайн, тогдашний администратор НАСА.

В сентябре Круз поделился звонком с четырьмя космическими туристами, которые совершили первый частный чартерный рейс SpaceX на расстояние более 360 миль. Он также получил предварительный обзор того, каково это – вращаться вокруг Земли в капсуле SpaceX.

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