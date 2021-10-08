Российская съемочная группа снимает первый фильм в космосе

На этой неделе российский киноактер и режиссер покинул Землю на космическом корабле, чтобы приступить к съемкам фильма. Российские официальные лица заявили, что фильм прольет свет на успехи России в космосе.

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента Владимира Путина.

“Мы были Пионеры в космосе и поддерживается доверенный позиции », добавив, что освоение космоса – это здорово для России.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вылетели во вторник с полигона в Казахстане вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Примерно через три часа они прибыли на Международную космическую станцию, где пробудут 12 дней.

Фильм будущего называется вызов. В нем рассказывается история врача, который спешит на космическую станцию, чтобы помочь космонавту с заболеванием сердца.

У пассажиров было четыре месяца на подготовку к космическому полету.





По словам Пересильда, подготовка к полету была сложной. Но, как только они достигнут своей цели, она сказала: «Все это не будет казаться таким сложным, и мы будем помнить это с улыбкой».

Шипенко сказал, что закончит фильм дома после съемок в космосе. В фильме также примут участие два других российских космонавта, которые уже находятся на космической станции.

Дмитрий Рогозин возглавляет российское космическое агентство Роскосмос и был одним из основных разработчиков проекта.

«Пространство заслуживает более профессионального и тонкого представления», – сказал он.

Рогозин сказал, что редактировал файл сценарий То же самое – правильно представлять факты космических путешествий. «Половина реальных чрезвычайных ситуаций, которые могут там произойти», – сказал он.





Олег Новицкий – опытный российский космонавт. Он сыграет в фильме персонажа с сердечной недостаточностью. Когда это будет сделано, он вернется на место капитана космического корабля «Союз» и доставит актера и режиссера на Землю.

Я Дэн Фридель.

Дэн Фридель адаптировал эту историю для изучения английского языка на основе отчета Associated Press. Кэти Уивер была редактором.

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Слова в этой истории

пионер – п. Человек, который помогает создавать или развивать новые идеи, методы и т. Д.

доверенный У вас есть чувство или вера в то, что вы можете что-то делать хорошо или преуспевать в чем-то

сценарий – п. Письменная форма спектакля, фильма, телешоу и т. Д.