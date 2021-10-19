Российская съемочная группа: снимать в космосе – огромный вызов

Их реквизит для фильма был плавающим, и для удержания вещей использовались липучки, но первая российская съемочная группа, побывавшая в космосе, была довольна результатом и «сняла все, что мы планировали».

Одна из самых гламурных актрис России Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко вернулись на Землю в воскресенье, проведя 12 дней на Международной космической станции (МКС), снимая первый фильм на орбите в попытке обыграть Соединенные Штаты.

Сюжет «Вызова» держится в секрете вместе с бюджетом. Он сосредоточен вокруг хирурга, которого отправляют на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.

Чебенко, сияя, сказал журналистам, что это «большой вызов», и им нужно постоянно адаптироваться к сценам фильма.

Они сняли более 30 часов видео, которые позже будут изменены примерно до 30 минут.

Мы сняли все, что планировали », – сказал Шипенко из Подмосковного Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где он и 37-летний Пересильд снова акклиматизировались к жизни на Земле и снова учились ходить.

38-летний кинорежиссер, получивший образование в США, сказал, что кино готово к покорению космоса.

«Кино ищет новые формы. Вселенная также готова приветствовать множество экспериментов», – сказала Шипенко, которая, как и актриса, носила синюю форму российских космонавтов.

Он сказал, что его время на Международной космической станции было заполнено профессиональными открытиями, и добавил, что никогда бы не смог сфотографировать то, что он сфотографировал в космосе на Земле.

Если проект продолжится в правильном направлении, российская команда превзойдет голливудский проект, анонсированный в прошлом году звездой «Миссии: невыполнима» Томом Крузом в сотрудничестве с НАСА и SpaceX Илоном Маском.

Прекрасный сон в космосе

Пересильд сказала, что ей приходилось использовать липучки, чтобы держать свои вещи, включая губную помаду и тушь для ресниц, на месте, в то время как различные принадлежности для фильмов, такие как медицинские устройства, плавают в космосе.

«Он очень маленький и очень быстро улетает», – сказала она.

Пересильд сказала, что была впечатлена теплой атмосферой на Международной космической станции и сотрудничеством между международным экипажем, и добавила, что ей нравится спать в космосе.

«Я никогда не думала, что это весело», – сказала она, смеясь. «Это здорово для девочек – у тебя никогда не бывает следов от подушки. Ты выглядишь идеально».

Съемочная группа отдала дань уважения российским космонавтам на Международной космической станции, которые сказали, что они очень готовы к сотрудничеству и сыграют в фильме отличные роли.

Шипенко сказал, что космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров помогли адаптировать сценарий и сделать диалоги более естественными.

«Ребята обнаружили, что у них есть актерский талант», – сказал он. «Я заставил их найти это», – сказал он со смехом.

Пересильд сказал, что астронавтам приходилось выполнять «огромное количество задач» в течение дня, но «они продолжали работать с нами по ночам».

Шипенко снял комедию о плохо себя ведающем богатом ребенке, который стал самым крупным кормильцем, когда-либо снимавшим российский фильм на внутреннем рынке.

Во вторник режиссер заявил, что уверен, что его проект космического фильма будет реализован.

«У меня такие ожидания», – сказал он. «Кино может приносить большие деньги».

Миссия съемочной группы дополняет длинный список первых шагов российской космической отрасли после ряда неудач, в том числе неудачных запусков.

Советы запустили первый спутник, Спутник, и отправили на орбиту первое животное, собаку по имени Лайка, первого человека, Гагарина, и первую женщину, Валентину Терешкову.