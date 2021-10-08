Российская съемочная группа собирается снять первый фильм в космосе

Москва | Во вторник российский актер и кинорежиссер отправился в космос с миссией по созданию первого в мире фильма на орбите.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вылетели на Международную космическую станцию ​​на российском космическом корабле «Союз» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, ветераном трех космических полетов. Космический корабль “Союз МС-19” взлетел в 13:55 (08:55 по Гринвичу) с российского космодрома в Байконуре, Казахстан, и успешно вышел на заданную орбиту.

Представители космического агентства сообщили, что с экипажем все в порядке, и все системы космического корабля работают нормально.

Пересильд и Клименко будут снимать отрывки из нового фильма «Вызов», в котором хирург в исполнении Пересильда мчится на космическую станцию, чтобы спасти члена экипажа, страдающего сердечным заболеванием. После 12 дней пребывания в космическом фокусе они должны вернуться на Землю с другим российским космонавтом.

Выступая в понедельник на предполетной пресс-конференции, 37-летняя Пересильд признала, что ей было сложно адаптироваться к строгой дисциплине и требованиям тренировок.

«Это было сложно психологически, физически и морально», – сказала она. «Но я думаю, что как только мы попадем в цель, все будет не так сложно, и мы будем помнить это с улыбкой».

38-летний Шипенко, снявший несколько коммерчески успешных фильмов, назвал свою быструю подготовку к четырехмесячному путешествию сложной задачей.

«Конечно, мы не могли многое сделать с первого раза, иногда с третьего раза, но это нормально, – сказал он.

Шипенко, который продолжит съемки на Земле после съемок космических эпизодов, сказал, что Шкаплеров и два других российских космонавта на борту станции будут играть роли в новом фильме.

Подконтрольный государству Первый канал российского телевидения, который участвует в создании фильма, широко освещал подготовку экипажа и запуск.

«Я в шоке. Я до сих пор не могу представить, чтобы моя мать была там», – сказала дочь Пересильда, Анна, в телевизионном выступлении через несколько минут после запуска.

Дмитрий Рогозин, глава российской космической компании «Роскосмос», был главной движущей силой этого проекта, назвав его возможностью отполировать космическую славу страны и отвергнув критику со стороны некоторых российских СМИ.

Некоторые комментаторы утверждали, что этот кинопроект отвлечет российскую команду и будет неловко снимать российскую часть Международной космической станции, которая намного менее просторна по сравнению с американской. Новая российская лабораторная установка «Наука» была добавлена ​​в июле, но не полностью интегрирована в станцию.

Оказавшись на космической станции чуть более чем через три часа после запуска, к трем новичкам присоединятся Томас Песке из ЕКА, астронавты НАСА Марк Ванде Хи, Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также астронавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров и Аки Хошед. Японское агентство аэрокосмических исследований.

Новицки, которому предстоит сыграть в фильме роль больного астронавта, займет место капитана в капсуле “Союз”, чтобы доставить экипаж на Землю 17 октября.