Палерина Ильмира Багутинова променяла одну из самых ценных фаз России на замерзшую воду Финского залива. Он сделал это в художественной борьбе против строительного проекта, который, по словам местных жителей, угрожает уникальной естественной среде обитания.

ИЛЬМИРА БАГАУТДИНОВА танцует в замерзшей воде

Одетый при низких температурах в пуанты и белую пачку, Багутинова сфотографировала себя, исполняющего аэробные упражнения и плитку в замерзших водах залива Патренайи.

Танцовщица Мариинского театра выпустила онлайн-видео музыки из “Лебединого озера” Чайковского для лебедей, живущих в 50 км к западу от Санкт-Петербурга.

«Это уникальное природное и историческое место: Лебединое гнездо весной, семейный отдых с детьми летом, сотни рыбаков на льду зимой. Все это находится под угрозой исчезновения», – написал он. на Фейсбуке.

В прошлом году российское информационное агентство DOS сообщило, что Baltic Crane Terminal планирует начать строительство терминала стоимостью 477 миллионов долларов в заливе Патрена. Агропромышленная группа Chotrujestvo, владеющая Балтийским зерновым терминалом, от комментариев отказалась.

Ленинградская областная комиссия сообщила агентству Рейтер, что разрешения на строительство в этом районе не выдавалось.

Богутинов призвал россиян подписать онлайн-петицию, адресованную президенту Владимиру Путину. На данный момент под петицией было подписано более 7650 подписей.

«Я кричал от всего сердца, что хочу спасти прекрасное место, которое имеет для меня особое значение», – сказал Рейтер 29-летний мужчина.

Багутинова сказала, что его семья часто посещает песчаные пляжи залива летом и катается на снегу зимой.

«После того, как я буду танцевать здесь, строительство остановится, и мы сможем спасти это прекрасное природное пространство. Но я не думаю, что это так просто», – сказала Багутинова.

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