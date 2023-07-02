Российская телекоммуникационная компания подтвердила взлом после того, как группа, поддерживающая Вагнера, похвасталась запуском атаки

Российская компания спутниковой связи, на которую на этой неделе напали хакеры в связи с предполагаемой попыткой поддержать военизированную группу Вагнера, подтвердила кибератаку в пятницу, сообщает российское технологическое издание. Спутниковая компания предоставляет интернет и другие услуги связи, которые поддерживают государственные органы, такие как КГБ в Москве.

Александр Аносов, генеральный директор ЗАО «Спутниковая компания «Дозор-Телепорт» и первый заместитель генерального директора головной компании «Амтел-Связь», для Российского агентства новостей информационных технологий что компания уже была взломана, а исходная информация указывает на то, что «инфраструктура со стороны поставщика облачных услуг была скомпрометирована», согласно Google Translate.

ComNews, издание, сообщившее о подтверждении Аносова, заявило, что «возвращение сети к полной работе может занять несколько недель». В статье не приводится дополнительных подробностей о серьезности или масштабах атаки, но говорится, что дополнительная информация будет опубликована в понедельник.

С позднего вечера со среды по четверг появились новости о том, что компания стала мишенью группы, утверждающей, что она связана с ЧВК Вагнера, частной военной компанией, которой руководит Виктор Пригожин. Помимо нападения на компанию и утечки почти 700 файлов, хакеры испортили несколько веб-сайтов и разместили сообщения и видео, связанные с Вагнером.

Олег Шакиров, эксперт по киберполитике и консультант московского аналитического центра ПИР-Центра, твит в четверг что «причастность Вагнера крайне маловероятна» и что это звучит «как троллинг под фальшивым флагом Украины».

Группа Вагнера не ответила на запрос о комментариях и не разместила информацию о предполагаемой связи со взломом на своем широко просматриваемом канале Telegram. С тех пор, как Пригожин возглавил восстание со своей частной армией и угрожал убить командующего российской армией, его компания, в которую входит печально известная фабрика троллей «Агентство интернет-исследований», столкнулась с крупными неудачами. Пригожин объявил о «ликвидации» своей компании «Патриот Медиа», имевшей «десятки» «новостных» сайтов, Об этом в пятницу сообщила «Медуза»..

В статье также указывалось, что компания стала мишенью из-за того, что в названии используется латинская буква «Z» вместо кириллической «З». Аносов сказал, что использование компанией буквы «Z» может натолкнуть некоторых на мысль, что она работает с Министерством обороны России. Буква Z стала символом российского вторжения в Украину.

Шон Таунсенд, представитель свободной хакерской группы и различных хакерских групп в Украине, известных как Украинский Кибер АльянсНа скриншоте с текстом одного из файлов, которые хакеры закинули в Твиттер, видны многочисленные ссылки на ее работу с Министерством обороны.

АмтелСвязь заявила, что не работает с Минобороны РУ. «МО РФ» в списке станций (отмечено) означает «МО РУ», кстати подтвердили нападение, они же обслуживают оккупированные территории pic.twitter.com/JgX9fRkzXo — герм1т (@vx_herm1t) 30 июня 2023 г.

Файл, электронная таблица под названием «Станции», также показывает, что базирующаяся в Москве компания имеет инфраструктуру в оккупированных регионах Украины, в том числе вблизи Запорожской АЭС, сообщил Таунсенд CyberScoop в пятницу.