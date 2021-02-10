Российская теннисистка, выигравшая незаметно

Россиянин Андрей Рублев выступает против Яника Ханмана из Германии в первом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису во вторник. Фото Хэмиша Блэра / AP

Быстро: Какой теннисист выиграл больше всего турниров в мужском туре в прошлом году? Да, Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии в феврале прошлого года и финишировал. ПравительствоЛучший фаворит в мире, снова с четырьмя титульными трофеями. Но российский спортсмен Андрей Рублев, которому в октябре исполнилось двадцать три года, который два года назад находился на критической дистанции от топ-100, боролся с травмами и гневом и выиграл пять. Играть в большой теннис – это страстное правило Рублева: выиграть сорок один матч, равняться только Джоковичу, и подняться на 8-е место в туре во время глобальной эпидемии отмененных матчей, арен без зрителей и спада очень тихих и часто изменяемых событий. Если вы ломаете предплечья в туре, усиленном вирусом короны, если их некому слушать, издают ли они звук?

Рублев продолжает сокрушать удар справа. В своем матче первого раунда на Открытом чемпионате Австралии, который начался в понедельник, он использовал бросок, чтобы быстро обыграть незасеянного немецкого путешественника Янника Ханманна 6–3, 6–3, 6–4. Это правда, что почти все элитные теннисисты, как женщины, так и мужчины, жестко атаковали своих предшественников. Но это сложно и есть Трудно. Против Ханфмана и против большинства его оппонентов Рублев, подающий, принимающий или безжалостно атакующий, видит, как наносит удар справа, даже когда он бегает с левой стороны. Его цель, как всегда, состояла в том, чтобы завершить каждую точку за три или четыре выстрела, нанося удар справа в углы – во вторник утром, по словам комментаторов теннисного канала, которые споткнулись, стабильно записывая девяносто пять миль или более в час. Это связано с тем, что Рублев забирает мяч заранее, и когда он наносит удар справа сильно, но ровно, мяч ускоряется по сопернику, без малейшего или образующего кольцо верхнего вращения. Он пытается резко направить свои удары справа с обеих сторон корта, отправляя своего противника в погоню. Часто – часто в случае с Хонфманом – противник говорил, что ему не удалось этого добиться: победил удар справа.

Полтора года назад на Открытом чемпионате США Рублев выиграл матч у Ника Киргиоса, 7–6, 7–6, 6–3. Когда я впервые увидел Рупли с корта, я изо всех сил старался решить проблема: кто-то со ста пятидесяти фунтами шесть. Как аргентинский гигант Хуан Мартин дель Потро, который весит шесть футов шестьдесят фунтов, атакует плоский удар с невероятной скоростью? Простой ответ – это головокружительная скорость. В тот момент, когда Рублев начал толкать свою ракету вперед, пока она не прошла через его туловище и вышло из трицепса, его взмах затуманил моргание. Мое техническое предположение состоит в том, что он может достичь такой же стремительной скорости, поскольку у него более гибкое правое запястье. Современная атака справа начинается с направления пузыря в основании ракеты на приближающийся мяч. Как говорят практикующие, запястье должно вращаться, а локти сгибаться, голова клюшки должна быть отведена назад. Запястье Рубля сгибается более чем на девяносто градусов; Его колени, кажется, обращены ко лбу. На этом запястье, и когда ракетка ослабла, его удар справа вытирается движением в сторону мяча – и, чтобы усугубить горе соперника, скажите Флик, чтобы он шел вперед без всяких знаков, или Рублеву, чтобы он коротко отбил мяч или выключил его. Если бы пенальти было больше, чем забил двадцатипятилетний теннисист, я бы этого не увидел.

Конечно, освоить это было практично, а Рублев известен как игрок, он тренируется, тренируется и тренируется. Это обучение началось рано, в Москве, когда он был еще совсем маленьким. Его мать, Марина Маренко, была элитным тренером; Он помог создать российскую звезду Анну Курникову в конце девяностых. Рублев вырос примерно в своем офисе в теннисном клубе «Спартак», главной тренировочной базе Москвы для многообещающих игроков. «Я был там весь день», – вспоминал он недавно. Документальный. Он начал прогуливать школу и сдавал тесты, ища ответы у друзей. Он стал выдающимся юношей-международником. В подростковом возрасте, хотя многие из лучших теннисистов-юношей все еще хотели тренироваться усерднее, он продолжал принимать участие в более утомительных тренировках, направленных на улучшение их физической формы и работы ног: Испания. В теннисной академии 4 Slam Tennis Academy его когда-то тренировал профи Фернандо Висенте, который также является его тренером, а в 2020 году он был объявлен тренером ATP за его роль в выводе Рубля в первую десятку. Висенте и Рублев надеются, что у них еще есть над чем поработать. Одна из их целей – улучшить защиту Рубля, чтобы атакующим игрокам не приходилось работать над защитной тактикой, которая может поставить их на длинные позиции. Рублев с удовольствием тренируется, а Подготовка Слишком много. Уединенное место на теннисном корте – это капля с теннисной историей. Рублев в документальном фильме утверждает, что он одинок везде, кроме теннисного корта.

Он не только мужской теннисист, он движется к вершине мужской игры: Даниил Медведев сейчас на 4-м месте; Карен Качанов провел время в первой десятке. Обоим по двадцать четыре года. Вместе с Рублевым они представляют собой поколение игроков мужского пола, подобных российским. За неделю до старта Australian Open Рублев и Медведев выиграли новый командно-теннисный кубок ATP. Противоположность Медведева-Рублева: классный шахматист, а не яростная атака. Если первые матчи в Мельбурне пройдут, как ожидалось, они встретятся на следующей неделе в четвертьфинале. Осторожно расположенные зрители займут места на Арене Рода Лейвера – плотно закрытой арене Мельбурна.ПравительствоВольный город (хотя при посещении Open есть несколько сложных вопросов). Эти фанаты, за исключением одного первоначального сожаления, будут смотреть на двух игроков, которые могут достигать вершины каждый день. Они могут получить представление о том, что может обернуться ужасным соперничеством – Медведев до сих пор доминировал над Рублевым в их жизни. Они обязательно увидят несколько волдырей справа, за которые стоит подбодриться.