Из-за продолжающегося конфликта между Россией и Украиной организаторы Уимблдона-2022 запретили участие российских и белорусских теннисисток. Поэтому рейтинговая теннисистка Денел Медведева и двукратная чемпионка турниров Большого шлема Виктория Азаренко не смогли принять участие в этом большом соревновании.

Среди других многообещающих игроков отличилась российская звезда тенниса Людмила Самсонова. Звезда тенниса, которой всего 23 года, саркастически комментирует, как отстранение от Уимблдона дало ей дополнительное время, чтобы улучшить свою игру.

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Людмила Самсонова отстранила Уимблдон после победы на Pan Pacific Open

Российская профессионалка завоевала свой третий титул из четырех на Pan Pacific Open в воскресенье. Она косвенно похвалила запрет Уимблдона на российских и белорусских игроков за свою игру в сыгранных ею матчах.

Запрет на участие в Уимблдонском турнире Большого шлема 2022 года застал 30-ю ракетку мира из России врасплох. Тем не менее, она максимально использовала это время, используя его, чтобы отточить свои навыки, сохраняя при этом свой тренировочный темп между 120 и 150.

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«Я сказал: «Хорошо, у меня есть месяц без турниров, так что давайте поработаем в этом месяце». Самсонова рекламодатель. «Я использовал его хорошо, потому что много работал. У меня было всего 32 дня тренировок, что ненормально в это время года для теннисиста», Она тоже добавила.

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Развивающаяся история недавних побед российской звезды тенниса

Самсонова, занимающая в настоящее время 30-е место в мире, стремится достичь нового личного рекорда. Она победила свою девятнадцатилетнюю китайскую соперницу Чжэн Ченвэнь со счетом 7-5, 7-5 в финале Toray Pan Pacific Open в воскресенье, остановившись на подаче только один раз. Это привело к тому, что Самсонова выиграла свой третий титул в году, а также отпраздновала свою 18-ю победу в последних 19 матчах.

Теннисистка из России обыграла Чжан Шуай, Гарбинье Мугурузу, Ван Синьюй и чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину и вышла в финал, проиграв подачу всего 6 раз.

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Российский подросток выиграл турниры в Вашингтоне и Кливленде за месяц до Pan Pacific Open. Самсонова, не так давно достигшая 1/8 финала Открытого чемпионата США, объяснила свой успех в Токио своей психологической и физической подготовкой к турниру.

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