Кубинка / Московская область /, 23 августа. / ТАСС /. Как сообщили ТАСС в пресс-службе RTI Systems, Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в группу компаний RTI Systems) разработал радиолокационную систему космических измерений для обеспечения безопасного запуска и вывода спутников на орбиту.

«Система автоматически отслеживает ракету-носитель от запуска в космодром до момента выхода спутника на заданную орбиту. Радар выбирает объекты в околоземном пространстве и отделяет расходные части ракеты от орбитальных спутников для дальнейшего наблюдения», – сообщили в пресс-службе сказал.

Новый радар предназначен для наблюдения за космическими объектами на низкой орбите, автоматически обнаруживая, отслеживая и измеряя координатную и несогласованную информацию. Это помогает быстро реагировать на аварийные ситуации на орбите. В пресс-службе пояснили, что радар также может отслеживать и регистрировать космический мусор, чтобы снизить риски, связанные с работой спутников в околоземном космическом пространстве.

«Одна из важных задач в современном мире – это создание группировки низкоорбитальных спутников связи для достижения максимального покрытия широкополосным Интернетом. Радарная система, разработанная НИИДАР, обеспечивает полный контроль за спутниками связи, которые выводятся и работают на орбите. Сведение к минимуму передачи пресс-службы президента РТИ Системс Груп Юрий Анушко, как сказал генеральный директор.

Радиолокационная система для космических измерений представляет собой стационарный радар с длиной волны сантиметров, обеспечивающий комплексный контроль в пределах 2000 км. Станция разработана по высокотехнологичной сборной технологии, что позволяет собирать ее в короткие сроки.

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