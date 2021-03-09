Российская фигуристка-вольная фигуристка Смирнова выиграла золото на ЧМ-2021 в двоеборье – спорт

Москва, 9 марта. Российская фигуристка вольным стилем Анастасия Смирнова завоевала золотую медаль во вторник на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2021 года на соревнованиях в двух полюсах среди женщин в Алматы, Казахстан.

Ее коллега Виктория Лазаренко завоевала серебро, а Анастасия Городко из Казахстана боролась за бронзу.

Это вторая медаль для 18-летней Смирновой на чемпионате мира 2021. В понедельник она завоевала бронзовую медаль в женских императорах.

Золото Смирновой – первое для российских фигуристок в фристайле на чемпионате мира среди женщин, а в прошлом лучший результат в России – серебряная медаль Марины Черкасовой в 2003 году.

Ряд стран проведут чемпионат мира FIS по лыжам и сноуборду в 2021 году, в частности, Швеция Идри, Рогла из Словении, Алматы Казахстан и Аспен из США.

После соревнований по лыжному спорту и сноуборду в Идре в прошлом месяце, Рогла провел 1 и 2 марта соревнования по параллельному слалому и гигантскому сноуборду. С 8 по 11 марта в Алматы проводятся мероприятия «Императоры и воздушные трассы», а с 10 по 16 марта в Аспене будут организованы масштабные соревнования по уклону, хаф-пайп и крупные погодные мероприятия на Snowboard и FreeSki.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира по лыжному фристайлу и сноуборду 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а официальное название команды – Федерация лыжного спорта России (ФСФ).

В соответствии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта национальным спортсменам из России было запрещено участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом и в ритме гимна России до 16 декабря 2022 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде штрафных санкций в отношении российского спорта.

Решением Спортивного арбитражного суда с 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на ближайшие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.