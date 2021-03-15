Российская фигуристка вольного стиля Никитина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по аэробике среди женщин-2021 – спорт

22-летняя россиянка в последней попытке набрала 94,47 балла, заработав бронзу. Австралийка Лаура Белл выиграла золото с 106,46 балла, а американка Эшли Колдуэлл выиграла серебро с 101,74 балла.

Москва, 10 марта. Российская лыжница вольным стилем Любовь Никитина в среду завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2021 года на соревнованиях по фигурному катанию среди женщин в Алматы, Казахстан.

На предыдущем чемпионате мира в 2019 году Никитина завоевала серебро в женской антенне и бронзу в командной смешанной антенне.

Ряд стран проведут чемпионат мира FIS по лыжам и сноуборду в 2021 году, а именно Швеция (Идре), Словения (Рогла), Казахстан (Алматы) и США (Аспен).

После соревнований по лыжному спорту и сноуборду в Идре в прошлом месяце, Рогла провел 1 и 2 марта соревнования по параллельному слалому и гигантскому сноуборду. С 8 по 11 марта в Алматы проводятся мероприятия «Императоры и воздушные трассы», а с 10 по 16 марта в Аспене будут организованы масштабные соревнования по уклону, хаф-пайп и крупные погодные мероприятия на Snowboard и FreeSki.

Российские спортсмены соревнуются на чемпионате мира по лыжным видам спорта и сноуборду 2021 года под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а официальное название команды – Федерация лыжного спорта России (ФСФ).

В соответствии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта национальным спортсменам из России было запрещено участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом и в ритме гимна России до 16 декабря 2022 года.