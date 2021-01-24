Российская фигуристка DQed после удара финна лыжной палкой, мешает

русский Александр БольшоновФигурист, получивший наивысший рейтинг в мире, был дисквалифицирован после того, как ударил финского соперника шестом с прямой линии, а затем перехватил фигуристку после того, как тот пересек финишную черту в эстафете Кубка мира в воскресенье.

Большунов немного отставал от Финляндии Джонни Маки Выход на финальную прямую эстафеты 4х7,5 км в Лахти, Финляндия.

Мэйси поворачивает направо, ближе к Большунову по билбордам, и Вызов лыжников-спортсменов. Русский не в равновесии. Отбор запрещен, но Маки и его финская команда не были дисквалифицированы или понижены.

Большонов отреагировал, ударив Маки правой лыжной палкой, затем сделал это снова с большей энергией, когда финн отошел от него и финишировал вторым.

Спустя несколько мгновений Большонов пересек третий, затем свернул с полосы и врезался в бок и спину Маки, который упал в снег в окружении своих товарищей по команде.

Большунов был исключен через 15 минут за неспортивное поведение при просмотре видео. Еще одна российская команда поднялась на третье место.

Большонов выиграл чемпионат мира в прошлом сезоне и возглавляет турнирную таблицу в этом сезоне с семью победами в одиночном разряде. Завоевал четыре медали на Олимпийских играх 2018 года и чемпионате мира 2019 года.

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