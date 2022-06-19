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Российская фондовая биржа будет торговать акциями Гонконга

19 июня, 2022
Vsevolod Egorov

Российская Санкт-Петербургская фондовая биржа объявила, что с понедельника, 20 июня, она разрешит торговать 12 гонконгскими акциями, что вызывает опасения, что русские могут использовать Гонконг для обхода западных санкций. Непонятно, как предлагаемая трансграничная торговля акциями может осуществляться без SWIFT.

Согласно передаче СПБ УведомлениеБрокеры смогут торговать 12 гонконгскими акциями с 20 июня. В число 12 компаний входят CK Hutchison Holdings, WH Group, Tencent Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, Xiaomi Corp, Sands China, Country Garden Holdings и Sunny Group Optical Technology. , Meituan, Alibaba Group и JD.com.

Sputniknews, российское информационное агентство, Сказал Количество акций, зарегистрированных в Гонконге, которые могут быть проданы на бирже SPB, увеличится до 50 через два месяца, до 200 к концу этого года и более 1000 в следующем году.

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