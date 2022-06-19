Российская Санкт-Петербургская фондовая биржа объявила, что с понедельника, 20 июня, она разрешит торговать 12 гонконгскими акциями, что вызывает опасения, что русские могут использовать Гонконг для обхода западных санкций. Непонятно, как предлагаемая трансграничная торговля акциями может осуществляться без SWIFT.

Согласно передаче СПБ УведомлениеБрокеры смогут торговать 12 гонконгскими акциями с 20 июня. В число 12 компаний входят CK Hutchison Holdings, WH Group, Tencent Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, Xiaomi Corp, Sands China, Country Garden Holdings и Sunny Group Optical Technology. , Meituan, Alibaba Group и JD.com.

Sputniknews, российское информационное агентство, Сказал Количество акций, зарегистрированных в Гонконге, которые могут быть проданы на бирже SPB, увеличится до 50 через два месяца, до 200 к концу этого года и более 1000 в следующем году.

Манкевич Виталий Викентьевич, президент Российско-Азиатской ассоциации предпринимателей и предпринимателей (РАСПП), заявил в пятницу в сообщении Sputnik News, что россияне могут диверсифицировать свои инвестиции, торгуя гонконгскими акциями.

Глава российской группы по торговле акциями «Альфа-групп» сообщил SputnikNews, что русские увеличат свои инвестиции в китайские активы, особенно в сектор информационных технологий Гонконга. Он сказал, что некоторые россияне конвертируют свои евро и доллары США в юани.

В настоящее время SPB Exchange 17 позволяет брокерам торговать иностранными акциями, в основном зарегистрированными в США, такими как Citibank, Bank of New York Mellon и Lumen Technologies. Отчет под названием «Биржа SPB в целом работает» с конца апреля топит сайт биржи, но непонятно, как торговать иностранными акциями без SWIFT.

Герман Грайф, председатель Сбербанка Сказал Во время Петербургского международного экономического форума в пятницу Сбербанк приостановил обслуживание трансграничных контрактных платежей в китайской валюте с 7 июня, но обслуживание уже возобновилось.

Между тем, Гонконгская фондовая биржа заявила, что SPB не вступал в партнерские отношения с этой сделкой. В пятницу компания заявила, что этот план является частью глобальной схемы поощрения поставщиков услуг, запущенной биржей SPB.

В августе прошлого года Джозеф Ям, член правления и бывший исполнительный директор Валютно-финансового управления Гонконга, сказал, что Гонконг должен сыграть свою роль в содействии соединению земельных и иностранных финансовых рынков. Он предложил разрешить инвесторам покупать гонконгские акции в юанях и продавать их за гонконгский доллар по отношению к доллару США.

Рекомендация Ямина пока не реализована. Тем не менее, валютное управление Гонконга (HKMA) заявило в начале мая, что оно подготовило планы действий в чрезвычайных ситуациях, если Гонконг или материковый Китай будут разрешены Соединенными Штатами.

Старая Санкт-Петербургская биржа. Фото: Викисклад

Цепи препятствий

О последнем плане было объявлено после того, как председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в среду договорились настаивать на устойчивом и долгосрочном развитии практического двустороннего сотрудничества между Китаем и Россией.

В четверг представитель Госдепартамента США раскритиковал Китай за установление более тесных связей с Россией и обвинил Пекин в том, что он повторяет российскую кампанию по всему миру.

Соединенные Штаты и Европейский союз ввели несколько раундов санкций в отношении российских чиновников, банков и олигархов после вторжения российских войск в Украину 24 февраля.

12 марта SWIFT отключил семь российских банков и их дочерние компании в России от своей сети денежных переводов. Лицензированные банки включают второй по величине в России ВТБ, Банк Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк Россия, Совкомбанк и ВЭБ.

Лидеры ЕС заявили 30 мая, что они в принципе согласились сократить импорт нефти из России на 90% к концу года и согласились на другие санкции, включая удаление Сбербанка, крупнейшего кредитора России, из SWIFT. Запад призвал Китай воздержаться от помощи России в обходе санкций.

Си и Путин сделали первый телефонный разговор в среду после опубликования 4 февраля совместного заявления, в котором призвали Североатлантическую коалицию выступить против дальнейшего расширения Организации Североатлантического договора (НАТО) и отказаться от ее идеологических подходов времен холодной войны.

Китай заявил Си Путину в среду, что Китай готов работать с Россией, чтобы продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности, а также углублять их ключевые проблемы и стратегическую интеграцию.

Он сказал, что две страны будут укреплять связи и координацию в международных и региональных организациях, таких как ООН, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

Он сказал, что Китай готов работать с Россией для укрепления единства и сотрудничества между странами с формирующимся рынком и развивающимися странами, а также для продвижения международного порядка и глобального управления в более справедливом и равноправном направлении.

Кремль заявил, что две страны договорились о расширении сотрудничества в энергетике, финансах, промышленности, транспорте и других секторах, учитывая глобальный экономический климат, который усугубляется западными санкциями, которые Москва назвала незаконными.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Китай занимает нейтральную позицию, но сказал, что поведение Пекина дает понять, что он вкладывает средства в более тесные связи с Россией.

Представитель США заявил, что мир следит за тем, какие страны встанут на защиту основных принципов независимости, самоопределения и суверенитета, а кто поддержит или косвенно поддержит спланированную и неспровоцированную предвыборную войну России.

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