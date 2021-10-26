Платформа представляет собой набор сервисных систем и структурных элементов, предназначенных для разработки спутников CubeSat 6U. На платформе был разработан спутник дистанционного зондирования Земли OrbiCraft-Pro SXC6 с компактными размерами (10x20x30 см) и массой 8,5 кг. Спутник оснащен экспериментальной камерой высокого разрешения до 6 метров на пиксель. Как сообщил Fineko / abc.az генеральный директор Sputnix Владислав Иваненко, компания проинформировала участников конференции о результатах полетов спутников на основе новой модели наноспутников и решениях для космического образования.

Выставка компании размещена на площадке Роскомсо.

72-й Международный астронавтический конгресс пройдет во Всемирном торговом центре Дубая под эгидой Международной астронавтической федерации с 25 по 29 октября. Конференция собрала руководителей космических агентств из разных стран, представителей космической отрасли, производителей оборудования и ученых, специализирующихся на космических проблемах. Специалисты расскажут о своих достижениях и обсудят планы будущих космических миссий.

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Название: Российская частная космическая компания представляет новую платформу для наноспутников на Дубайском форуме – Новости

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