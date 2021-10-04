Российская шахматная федерация выиграла командный чемпионат мира среди женщин

Россия победила Индию

Катрина Лакхнау сыграла большую роль для сборной России, поскольку они выиграли оба финала у Индии и завершили соревнование со счетом 9/10.

Победа Лакхнау над Кулкарни Бхакти в первом матче против индейцев была особенно значимой, поскольку «Team CFR» одержала победу с небольшим отрывом. В игре были полные инструкции по правильному обращению с солдатами.

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Кэтрин Лакхнау, которая сталкивается с преданностью Кулькарни, играет за ними Александру Корячкину Харику Дронавалли.

Россияне однозначно выиграли ответный матч 3: 1. Во второй встрече Александра Коряччина не проиграла Харике, а сыграла вничью, а Лакхнау и Полина Шувалова набрали полные очки. Шувалова перешла на четвертую доску с Алиной Кашлинской.

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