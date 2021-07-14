Российская экономика во втором квартале вышла на докандемический уровень – ЦБ – Бизнес и экономика

Москва, 14 июля. Центральный банк России заявил в среду, что во втором квартале этого года российская экономика достигла уровня, предшествующего пандемии, но в ближайшие месяцы может произойти временная пауза в восстановлении потребительского спроса.

«Российская экономика продолжала расти в мае-июне, в частности, за счет быстрого роста объемов кредитования. В результате экономика достигла своего докандемического уровня во втором квартале. восстановление потребительского спроса в следующем месяце в условиях повышенной неопределенности эпидемиологической ситуации », – заявил Банк России.

Регулятор отметил, что быстрые индикаторы за июнь месяц подчеркивают стабильность роста или небольшое замедление по сравнению с показателями апреля-мая. Она добавила, что «ужесточение мер закрытия, вызванное обострением эпидемиологической ситуации, произошло ближе к концу месяца, и пока оно носит несколько локальный характер, что сильно повлияло на сектор бытовых услуг».

Пик инфляции, возможно, не материализовался в России

Годовой уровень инфляции в России в июне достиг 6,5%, и, по словам центрального банка, его пиковое значение, скорее всего, еще не достигнуто.

«Сезонно скорректированная динамика потребительских цен остается на достаточно высоком уровне и пока не показывает признаков замедления. В результате годовая инфляция достигла 6,5% в июне. Ее пик, возможно, еще не достигнут, учитывая стагнацию инфляционных процессов и гиперинфляцию». опаздывают с ответом на процесс нормализации денежно-кредитной политики », – сказал регулятор.

Инфляция с конца 2021 года ожидается выше апрельского прогноза Банка России на уровне 4,7-5,2%, но ниже текущего уровня, сообщала ранее президент Банка России Эльвира Набиуллина. Он добавил, что инфляционные ожидания будут пересмотрены на заседании совета регулятора 23 июля.