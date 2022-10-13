Российская экономика вышла из рецессии, несмотря на западные санкции — отчеты

МОСКВА (UrduPoint News/Sputnik – 13 октября 2022 г.) The Economist сообщил в четверг, что российская экономика выходит из рецессии, несмотря на санкции, введенные Западом, как показывают данные, в то время как Европа сейчас находится на грани серьезного экономического коллапса.

Газета представила различные экономические показатели России, в том числе прогноз ВВП страны на 2023 год, деловую активность и уровень производства в различных отраслях. Данные показывают, что ситуация в российской экономике в настоящее время улучшается после нескольких месяцев дефляции, сообщает The Economist.

«Индекс текущей активности» Goldman Sachs показывает экономическую активность стран помесячно, и этот показатель указывает на то, что российская экономика уже несколько месяцев работает лучше, чем некоторые крупные страны ЕС.

Другие данные, предоставленные The Economist, показали, что производство автомобилей в России восстановилось после введения западных санкций в феврале и марте, а это означает, что отрасль смогла переключиться на альтернативных поставщиков за пределами Запада.

Газета добавила, что месячный импорт товаров в Россию уже в то же время превысил средний показатель прошлого года.

Ранее на неделе Международный валютный фонд также пересмотрел свой прогноз сокращения ВВП России в 2022 году с 8,4% в апреле до 3,4% в октябре.

Но The Economist отмечает, что западные санкции, введенные против России в ответ на ее военную операцию на Украине, а также частичная мобилизация, объявленная в России в конце сентября, в результате которой тысячи мужчин бежали из страны, «нанесли ущерб долгосрочным перспективам российской экономики». .» Газета отмечает, что, несмотря на эти проблемы, рецессия в России подходит к концу.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию с момента начала спецоперации на Украине 24 февраля. Нарушение цепочек поставок привело к росту цен на топливо и продукты питания по всему Европейскому союзу, что привело к рекордному уровню инфляции и росту стоимости жизни.