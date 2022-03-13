ЕС приказал Swift разделить Банк Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк Россия, Совкомбанк, Внешэкономбанк и Банк ВТБ, хотя другие учреждения, включая Газпромбанк и Сбербанк, по-прежнему могут использовать систему обмена сообщениями, поскольку они необходимы европейским странам для покупки нефти и газа. из России.

Рейтинговое агентство Standard and Poor’s заявило, что исключение банков из Swift помогает «усилить» санкции, поскольку Россия имеет лишь ограниченные средства для осуществления платежей через альтернативные каналы.

Альтернативные системы появились в последнее десятилетие. Например, российские власти поддержали разработку так называемой Специальной программы продовольственной безопасности, а китайские власти разработали систему трансграничных платежей между банками. Однако они обычно не используются в транзакциях в долларах США и евро и не повсеместно принимаются как Swift», — заявило агентство, когда было объявлено о решении Swift.

Более того, хотя российские банки могут перейти на эти альтернативные системы, их контрагенты могут не захотеть участвовать. Другая альтернатива заключается в том, чтобы российские банки, отключенные от Swift, использовали посредников, все еще связанных со Swift, или создавали собственные операции. Однако другие санкции, уже наложенные на эти семь банков, существенно снижают практичность этих альтернатив для большого числа аналогов».

Аналитики ожидают, что санкции подтолкнут другие страны, включая Китай, к дальнейшему изучению возможности создания альтернативных режимов вместе со своими союзниками в дальнейших усилиях по снижению их уязвимости перед мировым порядком, в значительной степени созданным западными державами во второй половине Второй мировой войны. В двадцатом веке демократии оказали большое экономическое влияние на диктатуры.

Это произошло после того, как немецкий кредитор Commerzbank заявил, что разрывает связи с российской экономикой.

«Мы приостановили новый бизнес в России и закрываем существующие сделки», — сказал представитель банка. «Конечно, мы соблюдаем санкции».