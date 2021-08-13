Российская экономика демонстрирует признаки умеренного роста – отчет ОЭСР – бизнес и экономика

Париж, 10 августа. Российская экономика демонстрирует признаки умеренного роста в 2021 году, заявили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в промежуточном отчете об экономическом развитии с марта по июль 2021 года, опубликованном во вторник.

Согласно отчету, Китай сохраняет темпы экономического развития, Индия демонстрирует стабильность, а в российской экономике наблюдаются признаки умеренных темпов роста.

Умеренные темпы роста также наблюдались в США, Японии и Канаде. По данным организации, аналогичные сигналы поступают из экономики Соединенного Королевства и еврозоны. Отчет указывает на умеренную тенденцию роста во Франции, но не достигает общих показателей.

Авторы отчета предупредили, что, несмотря на постепенную отмену ограничений, связанных с вирусом короны, в некоторых странах и развитие кампании вакцинации, факторы неопределенности могут продолжать вызывать более сильные, чем обычно, колебания показателей роста. По мнению экспертов, это требует осторожности в оценках, которые следует рассматривать как сигналы, а не как точные индикаторы экономической активности.