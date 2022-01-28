Российская экономика может обойтись без доллара, его можно заменить евро или юанем, считает Медведев — Бизнес и экономика

Горький, 27 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что страна может при необходимости обойтись без расчетов в долларах, заменив их расчетами в евро или юанях.

«Да, платежи в евро могут быть заменены отсутствием платежей в долларах, если будут решения по евро, там юань. Это новая и очень перспективная резервная валюта, учитывая экономический масштаб КНР», — сказал он. . В интервью российским СМИ, в том числе ТАСС. «Я не знаю, кто потеряет больше, чем эта система, которая выпускает доллары или евро? Они прекрасно знают, что в этом случае мы просто будем в большей степени поддерживать китайскую экономику и позволим их экономикам рухнуть. вкус», — сказал Медведев.

Политик пояснил, что Москва давно придерживается более сбалансированной системы валютных резервов, что свидетельствует о снижении доли долларов в общем объеме. «В настоящее время евро составляет около 20%, я думаю, евро составляет около 30%, юань составляет около 20%, остальное — другие валюты, такие как фунт стерлингов, иена и т. д. И золото, конечно. », подчеркнув, что речь идет об определенном перераспределении внутри этой корзины.

Говоря о конвертируемости российской валюты, зампред Совета безопасности Медведев отметил, что предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой, пока нет. «Что касается конвертируемости рубля, то эта конвертируемость в основном связана с торговлей. Если наши товары, нефть и газ покупают — а будут покупать в любом случае — то конвертируемость гарантирована. Вот и все», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что «проблемы могут быть всегда, но эти проблемы, безусловно, решаемы». И, конечно, не надо нас снова пугать этими проблемами, этими «страшными» наказаниями. Все это не пройдет. Более того, я совершенно уверен, что люди, которые о них говорят, не очень-то верят в себя. являются личными в речи, частью политической культуры: «Давайте поговорим об этом, чтобы мы могли исполнить этот ритуальный танец».