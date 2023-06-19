Одним из основных моментов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года стало экономическое развитие России в условиях западных санкций, поскольку мировая экономика достигла переломного момента.

В программной речи на форуме в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что в этом году ожидается рост российской экономики до 2 процентов, поскольку она восстанавливается после прошлогоднего спада перед лицом масштабных западных санкций.

«Положительные макроэкономические тенденции набирают обороты… Я согласен с настроениями наших экспертов, которые верят в этот рост. [this year] Будет… где-то до 1,5 процентов, может даже [just] менее 2 процентов. Это позволит нашей стране сохранить свои позиции среди ведущих экономик мира.

Помимо показателей ВВП России, Путин сказал, что инфляция и безработица в России достигли исторически низких показателей благодаря «ответственной и сбалансированной фискальной и денежно-кредитной политике».

В своем выступлении Путин также говорил о концепции «суверенного развития», призывая к построению суверенной экономики для России, что означает развитие инфраструктуры и промышленных мощностей без применения принудительных санкций.

Джун Гун, профессор экономики Университета международного бизнеса и экономики, сказал, что основной посыл, переданный в речи Путина, заключается в силе экономического развития России и уверенности в перспективах ее роста, несмотря на западные санкции.

Последние экономические данные показывают, что российская экономика чувствует себя неплохо, и можно с уверенностью заключить, что западные санкции потерпели неудачу с точки зрения замедления экономического развития России, прокомментировал Гонг в интервью CGTN.

Он объяснил устойчивость российской экономики ее самодостаточностью и, что более важно, прочными экономическими и торговыми связями, которые Россия наладила с развивающимися странами и странами с формирующимся рынком, такими как Китай.

Четырехдневное мероприятие, в котором приняли участие более 17 000 человек из почти 130 стран и регионов, завершится в субботу после открытия в среду в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России. ПМЭФ предоставляет площадку для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

(По материалам агентства Reuters)