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17:00

Санкции оказались крайне неэффективными

к Вольфганг Мюншау

В прошлом году ВВП России упал на 2%, а сейчас находится на пути к росту. 1 кредит

Практически все прогнозы, касаются ли они войны в Украине, экономических перспектив или силы ультраправых партий, имеют тенденцию заканчиваться хуже, чем ожидалось. Единственное, в чем дела обстоят лучше, чем ожидалось, — это в российской экономике, ВВП которой в настоящее время растет. превосходить Германия.

Это не утверждение о вероятном исходе войны. При достаточной поддержке Запада у Украины есть хорошие шансы вернуть себе часть, если не большую часть территорий, оккупированных Россией. Но украинская контратака была Бегите ниже ожиданий До настоящего времени. Таким образом, мы можем сделать вывод, что что-то не так с тем, как формируются ожидания.

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Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин представил Владимиру Путину экономическая модернизация, оценив, что экономика вырастет на 2% в этом году. Валовой внутренний продукт России вызвал удивление, упав всего на 2% в прошлом году после того, как ожидания двузначного процента рухнули. Таким образом, общее воздействие западных санкций, самых масштабных из когда-либо введенных в отношении какой-либо страны, до сих пор было небольшим и недолгим спадом.

Прогноз 2% находится в верхней части прогноза, но это не вопиющее. Агентство Reuters опросило экономистов, составивших досье консенсус 1,3%. Международный Валютный Фонд у него есть 0,7%. Венский институт международных экономических исследований, специализирующийся на Центральной и Восточной Европе, положи это в 1%.

Это удивительные цифры. когда книги В прошлом году, когда санкции не достигли своей основной цели — уничтожить путинскую военную машину, — мне сказали, что их воздействие следует измерять в течение более длительного периода. Это совершенно справедливо: важен долгосрочный эффект. Однако именно здесь я бы сказал, что санкции не работают. России удалось реорганизовать свою экономику, о чем свидетельствует массированная санкционная утечка через республики Центральной Азии, а также с помощью Китая и Индии.

Немецкий порт ФАЗ кавычки Василий Астров, эксперт по России Венского института, указывает на две причины подъема российской экономики. Во-первых, это военная экономика, классический кейнсианский бум, подобный тому, что произошло в США и Великобритании во время Второй мировой войны. Во-вторых, рост реальной заработной платы. Это контрастирует с Западом, где реальная заработная плата падает из-за роста инфляции. Несмотря на это, в России инфляция уронитьс 14% на пике прошлого года до менее 5%.

Аргумент в пользу санкций заключался в том, чтобы ухудшить положение простых россиян, чтобы Путин лишился внутренней поддержки. Этого не произошло, и сейчас частное потребление вернулось к уровню 2021 г. За ростом реальной заработной платы стоит менее серьезный фактор. Острая нехватка рабочей силы из-за сквозняка.

Самая большая слабость России в будущем — это ликвидность, но это не вопрос «сделай или умри». В этом году страна потеряла доходы от нефти и газа, а также увеличила себестоимость. Это приведет к дефициту бюджета, который Россия оценивает примерно в 2% ВВП. Между тем Венский институт ожидает 3,5%. В прошлом году синоптики и комментаторы были утверждал Что у Путина фактически закончатся деньги к следующему году. Этого не произойдет, потому что эти прогнозы основаны на нереалистичных сценариях, таких как всеобъемлющее нефтяное и газовое эмбарго. Чрезмерно оптимистичные военные прогнозы следуют той же тенденции, поскольку они основаны на нереалистичной экстраполяции уровня поддержки Запада.

Экономическая ситуация в Украине по-прежнему плохая, что неудивительно, и большинство других стран Восточной Европы в настоящее время фиксируют начало рецессии. Поскольку многие из них зависят от экономики Германии, рецессия Там потащили их вниз.

Таким образом, становится ясно, что сочетание войны на Украине и вытекающих из нее санкций является более или менее схожим экономическим потрясением как для Европы, так и для России. Это не то, что ожидалось. Политикам рекомендуется помнить, что экономические санкции являются мощным инструментом, к которому следует подходить с осторожностью. Стоит спросить, знают ли те, кто принимает решения в Белом доме и Европейской комиссии, что они делают.

Это отредактированная версия статьи, первоначально опубликованной в Евроразведка Новости