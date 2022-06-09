По словам высокопоставленного чиновника, антироссийские меры направлены на ослабление экономики этой страны, и их авторы надеются, что они разубедят государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отказаться от сотрудничества с Россией, чтобы они могли развалиться. интеграционные ссылки.

«Но благодаря действиям Президента России, нашего правительства и Банка России экономическая война против нашей страны пошла не по плану тех, кто ее развязал», — предупредил Оверчук в своей статье «Казахстан и Россия. Соответствующие области сотрудничества в рамках Европейского Союза».

Он указал в этой связи, что национальная экономика за последние четыре месяца выросла на 1,7%, а инфляция в мае практически прекратилась, так как в последнюю неделю этого месяца она была нулевой.

Однако он признал, что евразийская страна сталкивается с трудностями из-за нарушения существующих цепочек поставок, связанных в основном с Европой, но подчеркнул, что Москва работает над созданием новых цепочек и лицензированием параллельного импорта.

«Сегодня мы стремимся наладить отношения с новыми торговыми партнерами, прежде всего в тех странах, которые не враждебны России», — подчеркнул вице-премьер, выразивший готовность Москвы развивать новые проекты с Казахстаном и другими странами Европейского экономического союза в различные сектора.

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