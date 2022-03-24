Российская экономика справится с уходом бизнеса

Западные компании, такие как Starbucks, ушли из России, но, по крайней мере, в краткосрочной перспективе это не окажет существенного влияния на экономику страны. (Фото Олега Никишина/Getty Images)

Более 400 иностранных компаний в России, некоторые из которых существуют в стране десятилетиями, выводят или приостанавливают деятельность в стране. «Большое торговое отступление», как его называют, происходит в ответ на разрушительные санкции Запада, введенные против России в связи с ее продолжающимся вторжением в Украину.

На первый взгляд может показаться, что этот исход окажет огромное влияние на российскую экономику. Однако в краткосрочной перспективе это маловероятно по двум основным причинам. Хотя большинство транснациональных компаний в России прекратили свою деятельность, например, Starbucks и McDonald’s, большинство из них пока продолжают платить своим сотрудникам. Между тем, меньшинство западных компаний, стремящихся продать (а не просто приостановить) свою деятельность, сочтет это невозможным, учитывая состояние подпадающей под санкции российской экономики.

Однако как насчет долгосрочного эффекта? Ну, если Владимир Путин быстро не повернется против Украины и не выведет свои войска, что крайне маловероятно, к исходу присоединится небольшая группа иностранных компаний, которые еще не ушли из России, а попытки компаний продолжать платить своим российским сотрудникам вероятны. Тоже скоро конец.

Экономическая боль будет реальной, когда сотни тысяч россиян потеряют работу (хотя в основном это будет низкоквалифицированная часть спектра). Например, только McDonald’s владеет 850 ресторанами и имеет 62000 сотрудников через всю страну. В этот момент российское государство вполне может вмешаться и национализировать имущество и активы иностранных компаний — что-то, что остановит кровотечение, но не остановит его.

Однако Кремль не может сохранить тысячи новых рабочих мест, которые были бы созданы новыми российскими иностранными инвестициями, если бы вторжения в Украину не произошло. Прямые иностранные инвестиции России мертвы. Действительно, деловое доверие к стране было настолько сильно подорвано за последние три недели, что даже если Путин покинет Украину сейчас, потребуются годы, чтобы восстановить доверие и вернуть бизнес. Хотя все это звучит катастрофически, но упускается один важный момент.

Россия не слишком зависит от иностранных инвестиций

Хотя российская экономика, безусловно, почувствует потерю рабочих мест и налоговых поступлений в результате Большой деловой встречи, ее влияние не следует переоценивать.

Проблема в том, что ПИИ не имеют большого значения для российского рынка, поэтому они только подсчитываются. 0,63% ВВП страны в 2020 году (менее глобальное среднее). Это было не один раз.

С момента своего пика в 2008 году, когда он достиг $75 млрд, прямые иностранные инвестиции в Россию упали до среднего 30 миллиардов долларов ежегоднотенденция к снижению, которая ускорилась после первого вторжения в Украину в 2014 году, что сильно встревожило западных инвесторов.

Короче говоря, иностранные инвестиции в Россию сведены к минимуму, до такой степени, что более мелкие или более бедные страны часто превосходят численностью государство. Особенно это касается диверсификации инвестиций в России, где она доминировала на протяжении многих десятилетий. нефти и газа раздел.

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Автор Ричард Гардэм

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Добавьте к этому тот факт, что большая часть того, что российские власти сообщают как официальные ПИИ, на самом деле является всего лишь круговым путешествием — например, российские деньги направляются обратно через Кипр и Нидерланды (см. диаграмму выше).

Поэтому ясно, что, несмотря на потерю ПИИ в Россию, их экономический эффект не будет огромным или разрушительным. Однако его социальное и политическое влияние гораздо более значительно, поскольку оно ускорит превращение России в изгоя, что очень заметно для тех, кто живет внутри страны и за ее пределами.

Неудивительно, что президент Украины Владимир Зеленский в последние недели приложил немало усилий, чтобы… Критика иностранных компаний, таких как Nestlé, который не вышел из России. Каждая компания, покидающая страну, — это моральная победа для Украины, а все наоборот Вся работа остается.

Понять влияние конфликта в Украине с точки зрения сквозной Резюме Global Data: Конфликт в Украине.