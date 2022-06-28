Российская экономика через четыре месяца после войны на Украине

Прошло четыре месяца с тех пор, как российские войска вторглись в Украину. С тех пор западные страны ввели санкции против российских банков и компаний, перекрыв России доступ к ее валютным резервам и фактически отключив страну от мировой финансовой системы.

Суть в том, чтобы оказать сильное экономическое давление, чтобы у России была мотивация прекратить войну. Очевидно, этого не произошло.

Крис Миллер из Школы Флетчера в Университете Тафтса сказал, что мировые лидеры не ожидали, что их молниеносные санкции немедленно остановят российскую военную машину.

«Они хотели ограничить способность России финансировать свои вооруженные силы в среднесрочной перспективе и ограничить ее способность приобретать компоненты для оборонного производства», — сказал он.

При этих мерах, по его словам, санкции будут иметь эффект.

«Обвал российского импорта начинает ощущаться», — сказал Миллер.

По словам Миллера, этот импорт сократился примерно вдвое, что привело к нехватке продуктов для простых россиян и замедлению производства.

«Российские компании изо всех сил пытаются получить некоторые компоненты, необходимые им для производства», — сказал Миллер. «Это только ускорит».

Он включает в себя производство оружия и военной техники.

Кроме того, есть новости о дефолте России по внешнему долгу. Достижение в основном символическое, сказала Елена Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов, отчасти потому, что у России не так много внешнего долга.

«Это похоже на невыплату 20 долларов, которые вы должны другу», — сказала она.

У России есть много денег от продажи нефти и природного газа, чтобы погасить эти долги, но мы этого не допустим. Западные страны запретили России использовать международные платежные сети.

«Само по себе это не является значительным макроэкономическим событием», — сказала Рыбакова. «Главное, чтобы Россия стала государством-изгоем».

Тим Эш из лондонской компании BlueBay Asset Management заявил, что страны G7 рассматривают возможность ограничения цен на российскую нефть и планируют запретить импорт российского золота, что укрепит статус изгоя.

«Вы знаете, что Запад собирается агрессивно диверсифицировать свою деятельность, отказываясь от российских энергоресурсов и товаров, — сказал Аш.

По словам Эша, большая часть этой диверсификации будет постоянной, с меньшими инвестициями, более слабым ростом и меньшим количеством рабочих мест.

«Я думаю, что стагнация и упадок — это, вероятно, ожидания России», — сказал он.

Аш сказал, что санкции вряд ли положат конец войне в ближайшее время. Но ущерб российской экономике может быть долгосрочным.