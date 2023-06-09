Российская элита снижает шансы Путина на победу в войне

Российская элита охвачена таким глубоким унынием по поводу перспектив войны президента Владимира Путина на Украине, что даже самые оптимистичные люди видят в «замороженном» конфликте наилучший выход, доступный сейчас Кремлю.

Большая часть политической и бизнес-элиты устала от войны и хочет, чтобы она прекратилась, хотя они сомневаются, что Путин остановит боевые действия, по словам семи человек, знакомых с ситуацией, которые попросили не называть их имени, потому что это деликатный вопрос. Четыре человека сказали, что, хотя никто не хотел противостоять президенту по поводу вторжения, оно поколебало чистую веру в его лидерство.

Двое из них сказали, что наиболее благоприятной перспективой будут переговоры позже в этом году, которые превратят конфликт в «замороженный» конфликт и позволят Путину объявить победу русским, сохранив часть захваченных украинских территорий.