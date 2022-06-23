Российская яхта под санкциями в Дубае, давление нарастает

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты (AP) – Роскошная суперяхта стоимостью 156 миллионов долларов, принадлежащая попавшему под санкции российскому олигарху и парламентарию, пришвартована в Дубае, что является последним напоминанием о том, как усеянное небоскребами шейхство превратилось в рай для российских денег на фоне войны Москвы с Украиной. . .

Мадам Джо высотой 98 метров (324 фута) с вертолетной площадкой, тренажерным залом, пляжным клубом и лифтом в четверг оставалась пришвартованной у порта Рашид в Дубае, что стало проверкой тесного партнерства между США и Объединенными Арабскими Эмиратами. Эмираты. ОАЭ.

Корабль с ярким синим корпусом и годовой стоимостью краски в один миллион долларов принадлежит Андрею Скочу, одному из самых богатых людей в Думе в России. Состояние сталелитейного магната Скоч оценивается в 6,6 млрд долларов, по данным журнала Forbes. Попытки связаться со Скочем для комментариев не увенчались успехом.

Как дипломированный российский миллиардер Яхта «А» Андрея Мельниченко пришвартовалась в северном эмирате Рас-Аль-Хайма.Появление мадам Гоу в Дубае показывает, как российские олигархи приостановили свои активы в ОАЭ, несмотря на то, что западные правительства все чаще вводят санкции и усиливают давление США на своего союзника в Персидском заливе, чтобы тот последовал их примеру.

Министерство финансов США впервые наложило на Скотча санкции в 2018 году за его роль в правительстве и заявило, что у него были «давние связи с российскими организованными преступными группировками, в том числе время, которое он руководил таким проектом». Ранее в этом месяце министерство финансов назначило мадам Джо вместе с ее вертолетом, чтобы помешать американским организациям вести бизнес с роскошной яхтой. Скотч также санкционирован Европейским союзом.

Мадам Джо, зарегистрированная на Каймановых островах, подняла флаг ОАЭ в четверг, когда репортеры Ассошиэйтед Пресс увидели судно — демонстрацию богатства, достаточного, чтобы конкурировать с культовым круизным лайнером Дубая Queen Elizabeth 2, который был превращен в плавучий отель рядом с ним. Он также был пришвартован рядом с мегаяхтой стоимостью 200 миллионов долларов в Дубае, принадлежащей правителю страны шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму.

История продолжается

На спутниковых снимках Planet Labs PBC видно, как мадам Джо стоит в своем доке в Порт-Рашиде, начиная с 25 марта.

ОАЭ, родина причудливого Дубая и богатого нефтью Абу-Даби, отказались встать на сторону Москвы в войне и приветствовали приток российских денег в свои прибрежные виллы и роскошные отели. Министерство иностранных дел ОАЭ не сразу ответило на запрос о комментариях.

Вторжение в Украину побудило самых богатых российских бизнесменов и политиков попытаться спасти свои важные активы от того, что превратилось в постоянно расширяющуюся сеть. Мега-яхты, связанные с российскими олигархами, получили известность в западной кампании, направленной на оказание давления на президента Владимира Путина, чтобы тот изменил курс в Украине.

Власти Европы и других стран конфисковали яхты, принадлежащие российским миллиардерам, находящимся под санкциями США. Например, ранее в этом месяце США выиграли судебную тяжбу на Фиджи Конфисковать принадлежащую России роскошную яхту стоимостью 325 миллионов долларов.

Белый дом заявил, что другие союзники Соединенных Штатов, включая Германию, Великобританию, Францию ​​и Италию, были вовлечены в попытки собрать и поделиться с Вашингтоном информацией против россиян, против которых введены санкции.

ОАЭ, одна из стран, куда россияне все еще могут летать напрямую, решили не вводить санкции против Москвы и не замораживать активы российских миллиардеров, переезжающих в эмират.

Очевидный приток мегаяхт и частных самолетов, связанных с русскими, до сих пор ускользал от внимания в стране, которая долгое время была магнитом для иностранных денег. А иначе.

Но их все более заметное присутствие, похоже, расстраивает Вашингтон.

В этом месяце суд США постановил конфисковать два самолета на сумму более 400 миллионов долларов, которые, как предполагается, принадлежат находящемуся под санкциями российскому олигарху Роману Абрамовичу. Суд заявил в иске, что Boeing 787 Dreamliner, который принадлежит бывшему клубу «Челси», сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

На слушаниях в Палате представителей в среду помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф признала, что ОАЭ стали убежищем для российских олигархов, связанных с Путиным.

«На данный момент я совсем не доволен послужным списком, и я планирую сделать это приоритетом, чтобы добиться лучшей координации усилий», — сказал Лиф, который когда-то был послом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Заместитель министра финансов США Вали Адемо, один из главных американских координаторов стратегии санкций в отношении России, на этой неделе посетил Дубай и Абу-Даби, чтобы встретиться с финансовыми чиновниками ОАЭ.

Во время банковского круглого стола он призвал к повышенной бдительности.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством финансов, он сказал: «Несмотря на это обязательство (по предотвращению отмывания денег), ОАЭ и другие мировые финансовые центры продолжают сталкиваться с риском незаконных финансовых потоков».

Адемо предупредил о проблемах, возникших во время войны на Украине, «как перед правительствами, стремящимися привлечь Россию к ответственности, так и перед финансовыми учреждениями, такими как ваше, ответственными за выполнение финансовых санкций, которые мы вводим».

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В подготовке этого отчета участвовал корреспондент Associated Press Джон Гэмбрел из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты.