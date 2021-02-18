Российская 3D-модель, показывающая взрывные истоки Арктики, «дыру в аду»

Исследователи основывали свои выводы на 3D-модели, созданной на основе снимков с дрона внутри кратера, который хорошо сохранился и еще не был размыт или заполнен водой. Спутниковые снимки показали, что кратер образовался на крайнем северо-западе Сибири в период с мая и июнь 2020 года, пишут исследователи в статье. Опубликовано В журнале Geosciences на прошлой неделе.

Российские ученые считают, что это огромное Кратер над Полярным кругом был описан как «дыра в аду», образовавшаяся в результате взрыва, вызванного скоплением метана.

Модель подтвердила гипотезу ученых о том, что кратер лопнул из-за давления метана, парникового газа, более сильного, чем углекислый газ.

“Повышение давления газа в подземной полости привело к росту холма в его сводчатой ​​части, что в конечном итоге привело к разрыву вершины.

По словам исследователей, газ, фрагменты льда и мерзлый грунт были разбросаны по отдаленному полуострову Ямал, в 200 метрах от места взрыва. И они предупреждают, основываясь на предыдущих исследованиях, что вы можете подвергнуться воздействию ямы. «Сильные и частые взрывы газа».

«Адская яма» получила название Кратер 17 (C17), так как с 2013 года в регионе было обнаружено 16 подобных объектов. Сколковский институт науки и технологий в Москве, чьи исследователи участвовали в миссии в августе 2020 года, которая спроектировала этот объект, Упомянуть Понедельник, что есть 20 известных и изученных на данный момент.

“Наши результаты однозначно указывают на то, что кратер образовался внутри, так как лед таял, и подъемная свая динамически увеличивалась из-за скопления газа и взрыва.Об этом Skultek сообщил автор исследования Игорь Божоявлинский.

“Изменение климата, конечно же, влияет на вероятность образования газовых кратеров в вечной мерзлоте Арктики.Соавтор, эксперт по вечной мерзлоте Евгений Човелин Рассказывать CNN.

Ученые полагают, что захваченный метан высвобождается в виде давно оттаявшей замерзшей Земли, известной как вечная мерзлота российской Арктики и Сибири, которая нагревается более быстрыми темпами, чем остальной мир. В 2020 году регион пережил историческую летнюю жару, сопровождавшуюся лесными пожарами. Продолжай гореть До 2021 года, несмотря на минусовые температуры.

Однако доктор Меррит Турски, директор американского Арктического и научно-исследовательского института Apine, сжатый «Локальные склоны холмов, которые взрываются по мере накопления метана, не то же самое, что крупномасштабные выбросы метана из-за таяния вечной мерзлоты».

Исследователи C17 до сих пор не знают, откуда взялся метан. Согласно CNN, парниковые газы могли образоваться в глубоких слоях Земли, ближе к поверхности, или в обоих.

Команда планирует вернуться к C17 позже в 2021 году, чтобы исследовать газовые активы.