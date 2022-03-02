Ряды бетонных плит, образующих лабиринт. Противотанковые блокпосты. Кучи мешков с песком. Импровизированные барьеры из случайных кусков металла, дерева, старых покрышек или того, что есть под рукой.

И куда ни глянь, сине-желтые украинские флаги.

В городе необычайно тихо. В последние дни многие люди бежали. Те, кто остался, были заключены в приюты, подвалы и станции метро.

Блокпосты, разбросанные по въездам в город, обслуживают простые украинцы. Это не солдаты. Неделю назад многие из этих ребят были на работе или отдыхали со своими друзьями и семьей.

Теперь они готовы защищать столицу своей страны. Вооруженный винтовкой, которую он подобрал на прошлой неделе, Алексей Гончаренко во вторник дежурил на блокпосту в Киеве после того, как услышал призыв украинских властей готовиться к защите страны. Было очень холодно, и Гончаренко работал посменно с другими волонтерами. Когда его нет на КПП, говорит, что он на базе, помогает везде, где может: «Гуманитарная помощь, помощь людям в получении [to places]регулирование транспорта и обмена информацией. Гончаренко не военный и никогда не был военным. Депутат Верховной Рады Верховной Рады, депутат Верховной Рады. «Я вовсе не профессиональный военный, но я могу попытаться, и я сделаю все возможное, и я сделаю это, если российские войска войдут в Киев», — сказал он CNN. Большинство мужчин на баррикадах улыбаются. Когда машина проезжает, они приветствуют и машут ее пассажирам и желают им счастливого пути, куда бы они ни направлялись. Человек в защитных очках, камуфляжной шапке и шерстяных перчатках с шестью из десяти отрезанных кончиков пальцев мигает быстрым V-образным сигналом и машет рукой. Ребята здесь стараются поддерживать боевой дух на высоком уровне, хотя прекрасно знают, что противник, с которым они сталкиваются, лучше экипирован. READ Девочка, родившаяся от внутрижелудочных близнецов, в тяжелой медицинской редкости: отчет Россия собрала военную колонну протяженностью 40 миль (64 км), состоящую из бронетехники, танков, буксируемой артиллерии и других транспортных средств, приближающихся к окраинам Киева. Большинство — но не все — мужчины на улицах столицы вооружены оружием. Они расположены вдоль дороги, соединяющей центр Киева с его пригородами. Знаки отличия на оружии из желтой ленты указывают на то, что они являются частью Областных сил обороны, вида Вооруженных сил Украины, состоящего в основном из добровольцев. За последние дни к ним присоединились десятки тысяч человек. Некоторые выглядят очень молодо, в спортивных костюмах и кроссовках. В морозную погоду защитники города, как и все остальные киевляне, ждут того, что им еще предстоит.