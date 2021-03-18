МиГ-31 на крайнем севере России. Минобороны России



Военно-воздушные силы США прилагают все усилия, чтобы увеличить количество баз, способных поддерживать самые мощные истребители в Арктике.

Не случайно российские военные Дальше Усердно работает над увеличением количества баз, способных поддерживать свои самые мощные истребители в арктическом регионе.

В частности, ВМФ России развернул передовые силы перехватчиков МиГ-31ПМ, чтобы избежать пересечения арктических аэропортов через холодный, но быстро тающий Северный полюс.

Их миссия по защите Северного морского пути, арктического судоходного канала, приобретает все большее значение для Москвы из-за глобального потепления и уменьшения количества льда для покрытия арктических вод.

98-я гвардейская смешанная авиация ВМФ России управляет десятком двухмоторных, двухместных МиГ-31ПМ и парой дюжин бомбардировщиков Су-24 и разведывательных самолетов из аэропорта Монсгорк близ Мормонска на севере России.

В северных аэропортах России есть истребитель МиГ-31 без розового цвета. Google Map



За последние годы Кремль восстановил дюжину аэропортов на арктическом побережье России, в том числе несколько аэропортов на арктических островах России.

МиГ-31 можно припарковать во многих из этих аэропортов. В сочетании с впечатляющим боевым радиусом в 900 миль базовая сеть позволяет перехватчикам прикрывать дальние и целые северные морские пути через Арктику.

Это не единственная теория. В 2020 году ВМФ испытал рассеяние. «Успешно признает результаты командных маневров», Известия Упомянул На прошлой неделе. Когда в начале февраля бомбардировщики пролетали над Арктикой, пара истребителей-перехватчиков МиГ-31, летевшая из одного из аэропортов острова, Рокасово, ненадолго взлетела с пары самолетов Д-160.

Начиная с февраля, все больше и больше американских бомбардировщиков исследуют безопасность России на крайнем севере, в том числе четыре вертолета P-1, отправленные в Норвегию для недельных тренировок – Стратегия обороны Северного морского пути Москвы для команды Мика.