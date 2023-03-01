Российская Avalon покупает завод Volkswagen в Калуге — сайт новостей РБК

(Рейтер) — Московский сайт деловых новостей РБК сообщил в среду со ссылкой на два неназванных источника, что российская группа автодилеров «Авилон» купит последний завод Volkswagen в Калуге.

Как сообщает РБК, один из источников сообщил, что сделка уже согласована и будет окончательно оформлена 3 марта, когда соберется наблюдательный совет автопроизводителя.

Volkswagen заявил, что изучает различные сценарии, в том числе вариант продажи активов Volkswagen Group Russia третьей стороне, но решение еще не принято.

Avalon не сразу ответил на запросы о комментариях.

Volkswagen открыл завод в Калуге, производственная мощность которого составляет 225 000 автомобилей в год, в 2007 году. Завод простаивал с марта 2022 года, когда санкции, введенные западными странами из-за конфликта в Украине, привели к краху цепочек поставок.

За год после того, как Москва ввела войска в Украину, ряд западных автомобильных брендов ушли с российского рынка, либо приостановив производство, либо продав свои активы в стране местным покупателям.

Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Марка Поттера и Джин Харви

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.