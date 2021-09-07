Российская Star Media зажгла международную телерадиовещательную службу Lava | Новости

Российская компания Star Media готовится к запуску международного потокового сервиса, чтобы сделать свой контент доступным по всему миру, при этом оригинальные проекты создаются вместе с другими вещательными компаниями на горизонте.

Lava должна прибыть этой осенью и будет включать программы, взятые из библиотеки Star Media, содержащей 7500 часов контента, а новые ресурсы будут добавлены позже.

Президент Star Media Group Влад Ряшин сказал, что цель сервиса, который будет предлагаться в версиях с рекламной поддержкой и платной подпиской, состоит в том, чтобы сотрудничать, а не конкурировать с глобальными платформами и местными вещательными компаниями.

«Вскоре на сцену выйдут новые оригинальные проекты, в том числе те, которые мы планируем совместно производить с другими партнерами с потенциальным зонированием», – сказал Ряшен.

«Наша целевая аудитория – потомки бывшего Советского Союза, члены их семей и друзья, живущие по всему миру. Основные рынки – Северная и Южная Америка, Западная и Восточная Европа, Израиль и некоторые части Азии».

Star Media работает с американской компанией OTTera, занимающейся технологией потокового вещания, над запуском Lava, который будет содержать дублированный контент и субтитры на восьми языках, включая английский, испанский, французский и португальский.

Этот шаг был предпринят после того, как Star Media, которую Ряшин основал в 2006 году, нацелилась на русскоязычную аудиторию за пределами России на YouTube с помощью своего собственного канала.

«Учитывая успех наших исторических и других проектов на ведущих зарубежных платформах VoD и на YouTube, мы понимаем, что другие аудитории также заинтересованы в наших продуктах», – сказала Мария Грышникова, генеральный директор Star Media Group.

Как недавно сообщал C21, международный бизнес российских производителей и дистрибьюторов растет, поскольку интерес к так называемому «Московскому нуару» среди операторов стриминга сохраняется, а Netflix заказывает роскошное шоу внутри страны.