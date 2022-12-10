Российские активы на 19 миллиардов евро заморожены в Евросоюзе из-за войны на Украине

Брюссель заявил, что страны Евросоюза во главе с Бельгией и Люксембургом заморозили 18,9 млрд евро активов, принадлежащих олигархам и российским организациям, пострадавшим от санкций из-за войны с Украиной.

Бельгия лидирует с запретом на 3,5 миллиарда евро, за ней следуют Люксембург с 2,5 миллиарда, Италия с 2,3 миллиарда и Германия с 2,2 миллиарда, согласно статистике ЕС, опубликованной AFP в пятницу.

Согласно данным, опубликованным 25 ноября, Ирландия, Австрия, Франция и Испания были другими членами блока из 27 стран, каждый из которых заморозил более 1 миллиарда евро.

Европейский Союз неоднократно вводил волны беспрецедентных санкций в отношении российской экономики с тех пор, как в феврале Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

В то время как некоторые страны ЕС сообщают о крупных суммах, другие сильно отстают.

Мальта, страна, в которой действует противоречивая схема «золотого паспорта» для богатых инвесторов, включая россиян, находится в конце списка с заблокированными 146 558 евро.

На втором месте Греция с 212 201 евро.

В общей сложности 1241 физическое лицо и 118 юридических лиц подлежат замораживанию активов и запрету на въезд в ЕС из-за их роли в конфликте в Украине.

Исполнительный орган блока в четверг написал государствам-членам, чтобы напомнить им, что замораживание активов физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, является обязательным, а также предоставить данные о них.

«Однако предоставляемая информация и частота обновлений остаются неодинаковыми в разных государствах-членах», — говорится в письме.

Это подрывает наши коллективные усилия».

В настоящее время Европейский союз изучает предложения о том, как использовать замороженные российские активы для финансирования реконструкции Украины.