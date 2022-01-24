Российские акции падают, рубль падает на фоне усиления опасений по поводу конфликта

Российские солдаты садятся в военный самолет, направляющийся в Казахстан, в аэропорту под Москвой, Россия, 6 января 2022 года, на этом неподвижном изображении, взятом из видео.

Противостояние между Россией и Западом из-за Украины привело к резкому падению российских активов в понедельник.

В полдень в Европе индекс МосБиржи снизился примерно на 7% и с начала года снизился более чем на 15%. Российский РТС снизился на 8,8% за день и примерно на 20% ниже в 2022 году.

Российский рубль упал на 1,5% по отношению к доллару до 78,53, самого низкого уровня с конца 2020 года.

В последние недели российские активы стали нестабильными после того, как сосредоточение около 100 000 российских военнослужащих вдоль украинской границы вызвало у западных держав опасения, что Москва планирует вторжение, что Кремль последовательно отрицает.

В минувшие выходные США и Великобритания пригрозили ввести жесткие экономические санкции в случае любого вторжения на территорию Украины российских войск. Обе страны отозвали дипломатический персонал из своих посольств в Киеве.

Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета и председатель Международного консультативного совета Центра социально-экономических исследований, в пятницу написал в Твиттере, что российские активы могут упасть еще больше.

«Пока что российский фондовый индекс РТС, номинированный в долларах США, упал всего на 27% по сравнению с максимумом 27 октября, когда Путин начал угрожать Украине», — сказал Аслунд.

«Ему еще многое предстоит снизить. В 2008 году он упал на 80% с мая по октябрь (война в Грузии + глобальный финансовый кризис). Путина это волнует не меньше».