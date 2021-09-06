Российские апрельские учения – это учения для украинского вторжения?

Незаконная аннексия Москвой Украины на Крымском полуострове в 2014 году изолировала Россию в международном масштабе, но также защитила базу, используемую для нападения на другие части Украины. Новый анализ показывает, что недавняя подготовка на полуострове могла быть практикой для более широкого вторжения.

Компания Orbital Insight, занимающаяся аналитикой данных, использовала свой сайт GO для анализа спутниковых снимков, информации о мобильных телефонах и другой информации из открытых источников из Крыма, которая длилась с середины марта по май.

В то время создание более 100 000 военнослужащих вызвало опасения, что Россия готовится к расширению военных операций на Украине, сказал Дэн Солер, старший советник по программам национальной безопасности в Orbital Insight.

Кроме того Ранее выявлено Спутниковые снимки большого здания самолета недалеко от аэропорта в Новофедоровке (западное побережье) показывают анализ Orbital Insight (с изображениями Planet и Partner Allsource Analytics) близлежащих грузовиков. Тренировочная площадка Опук Обучение использованию Дым Чтобы прикрыть движения сил.

«Когда у вас много грузовиков, которые занимаются курением, это очень важно, потому что это дорогостоящее упражнение», – сказал Солар, бывший офицер разведки армии и АНБ. «Обычно дымовые операции используются для двух целей: одна – наступательная, а другая – реакционная. Как вы понимаете, русские вряд ли отступят из Крыма.

«С участием 100 000 российских военнослужащих во время этих учений … да, это демонстрация, чтобы показать, что они готовятся к проведению операций на Украине в случае необходимости», – сказал он.

Слайд любезно предоставлен Orbit Intelligence, демонстрирующий новый анализ активности российского дыма в Крыму, 15 апреля 2021 года.

Но исследователь из Мидлбери Джефф Льюис сказал: «Курение очень широко распространено, и российские СМИ в прошлом открыто заявляли … Я не знаю, буду ли я заходить так далеко, чтобы сказать, что курение естественно оскорбительно».

После визита президента Украины Владимира Геленского в Вашингтон Белый дом на этой неделе пообещал предоставить Украине помощь в размере 60 миллионов долларов.

Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по использованию базы в Крыму для привлечения внимания международного сообщества к гуманитарным издержкам и издержкам безопасности, связанным с оккупацией Крыма Россией, с целью мирного восстановления контроля Украины над территорией в соответствии с международным правом, Палатой представителей и украинским правительство сказало. Совместный отчет В среду. «Вместе мы призываем Россию подтвердить свою приверженность прекращению огня на востоке Украины и искренне участвовать в усилиях по разрешению конфликта и прекращению войны».

В четверг посол Польши в НАТО Томаш Садковский подчеркнул необходимость проявлять бдительность.

«Русские продемонстрировали готовность использовать самые значительные возможности для Крыма», – сказал Садковский. Европейский форум кибербезопасности В Польше. «Ситуация в Украине не очень хорошая. [Russia] К[s] Действуй. В последние годы они на что-то рассчитывали РешениеИ предыдущее, и нынешнее правительство сопротивлялись такому давлению.

Он сказал, что Россия может «смело оценивать многие события в мире», такие как психологическое воздействие падения сил Кабульского Талибана в Афганистане.

«Русские могут захотеть оказать такое психологическое воздействие», – сказал он.

Садковский указал на Россию Предстоящее обучение джапат Особенно в Беларуси. Но он сказал, что готовность России продемонстрировать большие возможности вторжения не предсказывает растущее желание их использовать.