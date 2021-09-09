Российские астронавты направляются к космической станции во второй выход в открытый космос менее чем за неделю

Эшли Стрикленд, CNN

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров совершат второй выход в открытый космос менее чем через неделю, продолжая настройку нового модуля “Наука” для работы на Международной космической станции.

Выход в открытый космос запланирован на четверг в 11:00 по восточному времени, прямая трансляция будет доступна по телевидению НАСА и Веб-сайт Начало в 10:30 по восточному времени. Ожидается, что выход в открытый космос продлится шесть часов 30 минут. Минуты. Пара, которая ходила в космос, в прошлую пятницу находилась за пределами космической станции почти восемь часов.

Это второй из 11 выходов в открытый космос, которые совершили астронавты во время работы на «Науке», многоцелевой лаборатории, которая включает в себя дополнительные исследовательские помещения и спальные помещения.

В июле новый российский стыковочный узел Случайно выстрелил ее партиями, выходит из-под контроля над космической станцией. В то время на борту находились три астронавта НАСА, два российских космонавта, один японский астронавт и один астронавт ЕКА.

Дмитрий Рогозин, генеральный директор Роскосмоса, Он сказал CNN«У нас проблема», – обвинил он в человеческой ошибке.

“Наука” стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 21 июля и пришвартовалась 29 июля.

Во время выхода в открытый космос Новицки и Дубров установят ограждения и завершат все работы по прокладке кабеля, которые не были завершены во время выхода в открытый космос 3 сентября, в результате чего были нарушены кабельные соединения блока питания и Ethernet.

Новицки 1-й член экипажа в космическом корабле носит российский скафандр “Орлан” с красными полосками, а Дубров – в скафандре в синюю полоску в качестве члена экипажа во внекорабельном режиме 2.

Этот полет станет третьим выходом Дуброва и Новицкого в открытый космос, а также 243-м выходом в открытый космос для поддержки сборки, обслуживания и модернизации космической станции.

Между тем, выход в открытый космос, запланированный на 24 августа, с участием астронавта НАСА Марка Ванде Хай и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиеда, запланирован на 12 сентября – с некоторыми изменениями.

Августовский выход в открытый космос был отложен на день раньше запланированного срока из-за того, что НАСА описало как “незначительная медицинская проблема«Опытный Ванде Хей.

Хотя никаких других подробностей об этой проблеме не сообщалось – кроме того факта, что это не была неотложная медицинская помощь – Ванде Хей теперь будет оказывать внутреннюю поддержку во время выхода в открытый космос 12 сентября, поскольку он продолжает выздоравливать.

Астронавт ЕКА Томас Песке заменит его вместе с Хошеде. Во время марша Хошайд и Песке установят комплект для модификации, который подготовит к будущим монтажным работам по развертыванию солнечной батареи.

По данным НАСА, это будет первый выход в открытый космос из шлюза в орбитальной лаборатории двух международных астронавтов-партнеров космической станции.

Камера виртуальной реальности с обзором 360 градусов будет снимать Хошайда и Песке, пока они идут по космосу, начало в воскресенье в 8:30 утра по восточному времени. Репортаж будет транслироваться в прямом эфире NASA TV и Веб-сайт С 7 утра

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Кристин Фишер CNN внесла свой вклад в этот отчет.