Российские атаки усиливаются, поскольку эксперты говорят, что «Путин в значительной степени загнан в угол»

«Это очень неудобное место для остального мира из-за ядерного потенциала России», — сказала Таниша Фадл, профессор политологии в Университете ММ.

МИННЕАПОЛИС. Некоторые эксперты говорят, что Россия допустила ошибку в начале войны. Другие говорят, что Россия не хотела немедленно начинать жестокую атаку, потому что это сорвало бы переговоры или затруднило бы контроль над регионом и его населением.

Добавьте к этому растущее украинское сопротивление, и вы загоните президента Владимира Путина в угол и только усилите его агрессию.

«Действительно кажется, что Путин ожидает, что Украина будет гораздо более легкой мишенью, чем она была», — сказал профессор политологии Миннесотского университета. Таниша Фадл. «Если будет сопротивление и Путин потеряет власть, он в опасности, и его физическое лицо может оказаться в опасности».

Организация Объединенных Наций сообщила, что более 800 000 беженцев покинули Украину из-за российского вторжения.

Президент Украины призывает свой народ к сопротивлению.

Профессор Фадл говорит, что есть заслуживающие доверия сообщения о низком моральном духе российских войск — молодые солдаты не хотят стрелять в украинских граждан, которые усиливают блокаду. Путин также призвал к ответу новые чеченские силы, а они известны своей жестокостью.

Что касается окончания войны, профессор Фадл говорит, что есть три сценария, в том числе замена Россией украинского правительства, аннексия большего количества регионов, таких как Крым, в 2014 году или свержение Путина.

«Но чтобы дойти до любого из этих сценариев, война должна закончиться, и это будет очень мрачно для украинского народа», — сказал Фадл.