Российские банки переживают масштабную трансформацию В депозитных предпочтениях клиенты все чаще отдают предпочтение китайскому юаню, а не доллару США и евро.

Это изменение в основном обусловлено снижением интереса к депозитам в иностранной валюте и ростом привлекательности китайской валюты в России.

Снижение депозитов в долларах и евро в России

Анна Романенко, директор департамента коммуникаций финансового рынка Vyberu.ru, раскрыла, что в 2022 году почти половина всех валютных сбережений в российских банках была переведена в иностранные кредитные организации.

Таким образом, проценты по новым депозитам значительно снизились. Количество банков, предлагающих вклады в иностранной валюте в России, также сократилось, их осталось около тридцати.

Романенко сказал, что онлайн-заказы на депозиты в долларах и евро достигли двухлетнего минимума в январе. Однако в марте интерес к доллару восстановился из-за ослабления рубля, при этом количество заказов увеличилось на 30%.

Напротив, спрос на евро остается минимальным. Он подчеркнул, что функция европейских и американских валют была сильно сужена, с ограничениями на снятие средств и ограничениями на переводы.

Китайский юань набирает обороты в качестве альтернативы

Романенко указывает на появление китайского юаня как привлекательной альтернативы доллару и евро. В настоящее время 49 российских банков предлагают услуги, связанные с юанями, и интерес к валюте вырос за месяц втрое, еженедельно увеличиваясь на 15-20%.

Повышенный аппетит к юаню отчасти связан с улучшением ставок по депозитам, которые теперь могут достигать 3%.

Кроме того, существует потенциал увеличения спроса на вклады в индийских рупиях, поскольку в этом году такие предложения сделали три банка страны.

Анатолий Печатников, вице-президент, председатель совета директоров банка ВТБ, прогнозирует, что вкладчики могут практически полностью отказаться от долларовых и евросбережений в ближайшие 2-2,5 года.

Влияние юаня на российский сберегательный ландшафт

В марте юань обогнал евро и стал одной из трех крупнейших валют сбережений в России. Согласно исследованию «Финама», через год после введения санкций 17% физических лиц держали китайские деньги, а 8% выбрали европейские деньги.

Несмотря на этот сдвиг, рубль остается самой популярной валютой для наличных сбережений, его выбрали чуть более трети россиян (34,9%).

Растущее значение китайского юаня в финансовом ландшафте России указывает на изменяющуюся динамику предпочтений в отношении международных валют.

Поскольку доллар США и евро теряют свою привлекательность из-за ограничений и сокращения рабочих мест, юань быстро заполняет образовавшуюся пустоту. Этот сдвиг имеет последствия не только для экономики страны, но и для мировых финансовых рынков.

Поскольку китайский юань продолжает набирать обороты в России, необходимо следить за тем, как это изменение повлияет на финансовый ландшафт страны и международные отношения.

Поскольку спрос на доллар США и евро снижается, рост китайского юаня в качестве предпочтительной валюты может изменить баланс экономической силы в глобальном масштабе.

Только время покажет, сохранится ли эта тенденция и каковы могут быть долгосрочные последствия для России и мира.