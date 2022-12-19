Российские беспилотники-камикадзе нанесли удар по Киеву, а Путин добрался до союзной Беларуси

Украина сбила 30 беспилотников

Путин прибыл в Беларусь, чтобы встретиться со своим союзником Лукашенко

Российские силы в Белоруссии проводят учения — Интерфакс

Китай и Россия проводят ежегодные военно-морские учения

Киев (Рейтер) — В понедельник Москва нанесла беспилотник-камикадзе, который поразил ключевые объекты инфраструктуры в Киеве и его окрестностях за несколько часов до прибытия президента России Владимира Путина в Беларусь, что вызвало опасения, что он окажет давление на своего союзника, чтобы тот присоединился к новой атаке на Киев. Киев. Украина.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что их средства ПВО сбили 30 беспилотников, что стало третьей атакой российской авиации на украинскую столицу за шесть дней и последней из серии атак с октября прошлого года, направленных против украинской энергосистемы, что привело к полному отключению электроэнергии на фоне отрицательные температуры.

По официальным данным, в Киевской области пострадали по меньшей мере три человека и повреждено девять зданий.

Агентство по атомной энергии Украины обвинило Россию в отправке одного из своих беспилотников над частью атомной электростанции на юге Украины, в Николаевской области.

«Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности», — написал «Энергоатом» в Telegram.

Вторгшиеся российские войска в настоящее время оккупируют Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, недалеко от линии фронта на юго-востоке Украины.

Дроны-камикадзе, используемые в атаках, представляют собой дешевые одноразовые дроны, которые летят к своей цели, а затем быстро снижаются и взрываются при ударе.

Свидетель Reuters сообщил, что ночью на энергетическом объекте в Шевченковском районе в центре страны вспыхнул пожар, который часто подвергался нападениям.

«Я услышал взрыв. Через три-четыре минуты я услышал еще один взрыв», — сказал пожилой мужчина, работающий охранником в ближайшей больнице.

Также пострадал Соломенский район в западной части Киева, который является оживленным транспортным узлом и включает в себя железнодорожный вокзал и один из двух пассажирских аэропортов города.

Киевские чиновники заявили, что 18 из 23 беспилотников были сбиты над городом с населением 3,6 млн человек.

«В результате атаки на столицу были повреждены объекты критической инфраструктуры», — сообщил Виталий Кличко в мессенджере Telegram.

«Инженеры ведут работу по быстрой стабилизации ситуации с электро- и теплоснабжением».

Олесский Кулеба, губернатор Киевской области, сказал, что инфраструктура и частные дома были повреждены, два человека получили ранения. Он сказал, что атака нанесла «чрезвычайно серьезный» ущерб и что три района остались без электричества.

Беларусь деятельность

Российские и белорусские военные в течение нескольких месяцев ведут военные действия в Белоруссии, близком союзнике Кремля, которую силы Москвы использовали в качестве стартовой площадки для своего неудавшегося штурма Киева в феврале.

[1/11] Пожарные работают на месте объекта жизненно важной энергетической инфраструктуры, который пострадал во время атаки российских беспилотников в Киеве, Украина, на этой фотографии, опубликованной 19 декабря 2022 года. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям/Пресс-релиз через Reuters

Поездка Путина для переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко стала его первой поездкой в ​​Минск с 2019 года — до пандемии и волны протестов в Беларуси в 2020 году, которые Лукашенко подавил при твердой поддержке Кремля.

«Во время (этих переговоров) будут подниматься вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого участия Вооруженных сил Беларуси в операции против Украины, особенно, по нашему мнению, и на земле», — заявил командующий Украинской объединенной армией Сергей Наев. Силы. — сказал он до приезда Путина.

Лукашенко неоднократно заявлял, что не намерен вводить войска своей страны в Украину.

Кремль отказался предположить, что Путин хочет подтолкнуть Беларусь к более активному участию в конфликте. Информационное агентство РИА Новости цитирует официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который назвал такие сообщения «необоснованными» и «глупыми».

Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на Минобороны России, что российские войска, переброшенные в Беларусь в октябре, проведут тактические учения в батальонной форме.

Не сразу было понятно, когда они начнутся.

Конфликт на Украине, длящийся 10 месяцев, является крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны, в результате которого погибли десятки тысяч людей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а города превратились в руины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы все еще удерживаются в городе Бахмут, где шли самые ожесточенные бои за многие недели, пока Россия пытается продвинуться в восточной части Донецкой области Украины.

«Поле боя в Бахмуте очень важно», — сказал он. «Мы контролируем город, хотя оккупанты делают все, чтобы ни одна стена не осталась неповрежденной».

В понедельник Зеленский призвал западных лидеров встретиться в Латвии, включая премьер-министра Великобритании Риши Сунака, для поставки широкого спектра систем вооружений.

Денис Пушлин, представитель России в подконтрольной Москве части Донецкой области, заявил, что украинские силы разбомбили больницу в Донецке, в результате чего один человек погиб и несколько получили ранения.

Минобороны России заявило, что за последние сутки его силы сбили четыре противорадиолокационные ракеты США «Харм» над Белгородской областью, граничащей с Украиной, сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

Reuters не смогло независимо проверить информацию о поле боя.

Путин описывает то, что он называет «специальной военной операцией» России на Украине, как момент, когда Москва наконец выступила против возглавляемого США западного блока, стремящегося извлечь выгоду из распада Советского Союза в 1991 году, уничтожив Россию.

Киев и Запад говорят, что это утверждение абсурдно и что у Путина нет оправдания тому, что они считают агрессивной войной в имперском стиле, которая поставила Россию под контроль примерно на пятой части Украины.

Москва заявила в понедельник, что российские и китайские силы проведут с 21 по 27 декабря совместные военно-морские учения с ракетными и артиллерийскими пусками в Восточно-Китайском море.

Хотя учения проводятся ежегодно с 2012 года, Москва в последние месяцы стремилась укрепить свои политические связи, связи в сфере безопасности и экономические связи с Пекином и рассматривает председателя КНР Си Цзиньпина как ключевого союзника в антизападном альянсе.

Авторы: Линкольн Файст и Ник МакФи. Редактирование: Шри Наваратнам и Томас Яновский.

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